Ко Дню защитника Отечества в Улан-Удэ пройдут акции возложения цветов

С 21 по 23 февраля в Улан-Удэ пройдет акция возложения цветов к памятникам военной истории, бюстам Героев Советского Союза (возрастное ограничение 6+). Каждый горожанин может почтить память героев, которые ковали победу на фронте и в тылу.

Акция пройдет во всех районах города:

- Памятник «Воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (пл. Комсомольская);

- Мемориал в честь воинов-рабочих и служащих ЛВРЗ, погибших в годы Великой Отечественной войны (пл. Славы);

- Памятник «Чёрный Тюльпан», памятник Герою России Алдару Цыденжапову (сквер «Ровесникам ушедшим в бой»);

- Мемориал на братской могиле Героев Советского Союза и воинов, умерших от ран в госпиталях г. Улан-Удэ на фронтах Великой Отечественной войны (мкрн. Горького);

Главное событие пройдет 23 февраля в День Защитника Отечества в 10:00 на Мемориале Победы.

Акция приурочена ко Дню Защитника Отечества, 80-летию Великой Победы и Году патриотического воспитания в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: администрация Улан-Удэ