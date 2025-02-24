Общество 24.02.2025 в 09:00

Права пассажиров поездов дальнего следования

Что нужно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Права пассажиров поездов дальнего следования
Номер один

Вопрос: «На что имеют права пассажиры поездов дальнего следования?»

Александр Тимофеевич С.

В поездах дальнего следования, которые следуют на расстояния более 150 километров, у пассажиров есть особые права. Основание: глава VI устава железнодорожного транспорта РФ, приказ Минтранса России № 352 от 05.09.2022.

1.   Провозить бесплатно одного ребенка. Если он не старше 5 лет и не занимает отдельное место.

2.   Сойти раньше и продолжить поездку в другом поезде. Не доехав до места назначения, можно сделать остановку на любой станции до 10 суток. Для этого нужно:

1) в течение 3 часов в билетной кассе на станции остановки сделать отметку;

2) для возобновления поездки оплатить только стоимость плацкарты и сбор за переоформление. Это обойдется дешевле, чем новый билет за полную стоимость.

3. Сидеть на нижней полке при приеме пищи. Пассажиры нижних полок должны предоставить место у столика пассажирам верхних для приема пищи:

- до 30 минут — с 7:00 до 10:00;

- до 60 минут — с 12:00 до 15:00;

- до 30 минут — с 19:00 до 21:00.

4. Вернуть часть денег или уехать другим рейсом при опоздании

- в течение 5 дней — если опоздание из-за болезни или несчастного случая;

- в течение 12 часов — в других случаях.

Чтобы уехать на другом поезде, нужно оплатить стоимость плацкарты. Возврат денег — за минусом стоимости плацкарты.

5. Вернуть деньги за билеты. Возвратный тариф. Сумма возврата зависит от времени, оставшегося до отправления поезда:

- 8 и более часов — стоимость билета и плацкарты;

- от 2 до 8 часов — билета и 50% плацкарты;

- менее 2 часов — билета без плацкарты.

6. Невозвратный тариф. Если заболел пассажир или следующий с ним член семьи, а также при смерти члена семьи. Обратиться за возвратом нужно не позднее 5 суток после отправления поезда. Возврат — без стоимости плацкарты.

 

Теги
справбюро

Все новости

Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда
24.02.2025 в 10:07
«В еде – волосы, в напитке – зубочистка»
24.02.2025 в 09:51
За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей
24.02.2025 в 09:50
В Улан-Удэ усилят работу транспорта на время Дугжуубы
24.02.2025 в 09:47
В Бурятии показали, каким будет Центр креативных индустрий
24.02.2025 в 09:30
Жителям Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
24.02.2025 в 09:23
Улан-удэнец остался без денег при покупке литья
24.02.2025 в 09:17
В Улан-Удэ полицейская машина протаранила припаркованные авто
24.02.2025 в 09:10
На пилораме в Бурятии погибла женщина
24.02.2025 в 09:00
Права пассажиров поездов дальнего следования
24.02.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
«В еде – волосы, в напитке – зубочистка»
В Новосибирске родители пожаловались на отравления учеников в школе-интернате
24.02.2025 в 09:51
В Улан-Удэ усилят работу транспорта на время Дугжуубы
Обряд пройдет 27 февраля
24.02.2025 в 09:47
В Бурятии показали, каким будет Центр креативных индустрий
Его создадут в одном из недействующих корпусов Улан-удэнского приборостроительного объединения
24.02.2025 в 09:30
Жителям Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
Электричества не будет на десятках улиц
24.02.2025 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru