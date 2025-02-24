Права пассажиров поездов дальнего следования

Вопрос: «На что имеют права пассажиры поездов дальнего следования?»

Александр Тимофеевич С.

В поездах дальнего следования, которые следуют на расстояния более 150 километров, у пассажиров есть особые права. Основание: глава VI устава железнодорожного транспорта РФ, приказ Минтранса России № 352 от 05.09.2022.

1. Провозить бесплатно одного ребенка. Если он не старше 5 лет и не занимает отдельное место.

2. Сойти раньше и продолжить поездку в другом поезде. Не доехав до места назначения, можно сделать остановку на любой станции до 10 суток. Для этого нужно:

1) в течение 3 часов в билетной кассе на станции остановки сделать отметку;

2) для возобновления поездки оплатить только стоимость плацкарты и сбор за переоформление. Это обойдется дешевле, чем новый билет за полную стоимость.

3. Сидеть на нижней полке при приеме пищи. Пассажиры нижних полок должны предоставить место у столика пассажирам верхних для приема пищи:

- до 30 минут — с 7:00 до 10:00;

- до 60 минут — с 12:00 до 15:00;

- до 30 минут — с 19:00 до 21:00.

4. Вернуть часть денег или уехать другим рейсом при опоздании

- в течение 5 дней — если опоздание из-за болезни или несчастного случая;

- в течение 12 часов — в других случаях.

Чтобы уехать на другом поезде, нужно оплатить стоимость плацкарты. Возврат денег — за минусом стоимости плацкарты.

5. Вернуть деньги за билеты. Возвратный тариф. Сумма возврата зависит от времени, оставшегося до отправления поезда:

- 8 и более часов — стоимость билета и плацкарты;

- от 2 до 8 часов — билета и 50% плацкарты;

- менее 2 часов — билета без плацкарты.

6. Невозвратный тариф. Если заболел пассажир или следующий с ним член семьи, а также при смерти члена семьи. Обратиться за возвратом нужно не позднее 5 суток после отправления поезда. Возврат — без стоимости плацкарты.