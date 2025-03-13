Общество 13.03.2025 в 09:00

Проверка приборов учета

Кто ответственен за это?
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Проверка приборов учета
Номер один

Вопрос: «Как часто нужно проводить проверку домашних счетчиков? И кто это должен делать?» 

Евгений Александрович С.

Раз в несколько лет по закону необходимо делать поверку индивидуальных приборов учета (ИПУ). Эта обязанность лежит на владельце жилья или квартиросъемщике, если этот пункт прописан в договоре аренды. Процедура помогает проверить, что счетчик работает корректно.

Срок поверки устанавливает завод-изготовитель, он указан на приборе учета и в среднем составляет от 4 до 16 лет. Проводить ее следует до истечения этой даты.

Досрочно делать поверку нужно, если вы заметили, что прибор учета стал передавать завышенные или заниженные показания.

Поверкой электросчетчиков занимаются энергетические компании. Они сами следят за сроками и проводят работы, собственник за это не платит. Поверка индивидуальных приборов учета газа, воды и тепла — обязанность собственника.

Уточните в вашей управляющей компании, куда обращаться, чтобы не столкнуться с мошенниками. Либо вызовите специалистов одной из фирм, указанных в перечне получивших разрешение на поверку ИПУ на сайте Росаккредитации.

Большинство компаний делают поверку на месте с помощью мобильных устройств. Процедура занимает 30–40 минут. Однако при подозрении, что счетчик сломан, его могут демонтировать и отправить в лабораторию. За период, пока прибор будет на проверке, плату за коммунальную услугу посчитают по средним значениям счетчика за последние полгода.

После проверки специалист выдает:

- договор об оказании услуг;

- акт о выполненных работах;

- чек об оплате;

- копию аттестата аккредитации компании.

Данные о поверке должны в течение 40 дней появиться в базе Росстандарта — системе «Аршин». С этого момента их будут учитывать при расчете оплаты за коммунальные услуги. Посмотреть, внесла ли организация сведения о поверке, можно на сайте.

Если не провести поверку, начисления после истечения срока будут проводиться так:

- первые 3 месяца — по средним показаниям счетчика за последние полгода;

- с 4-го месяца — по показаниям общедомового прибора учета с повышающим коэффициентом. В среднем по России он составляет 1,5.

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