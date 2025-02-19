Общество 19.02.2025 в 11:30

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

Константин Алексеевич погиб 26 декабря 2024 года, выполняя боевое задание на территории ДНР
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

В Иволгинском районе простятся с Константином Алексеевичем Бурзиковым, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщает администрация района.

Константин Бурзиков родился 23 февраля 1980 года в селе Енисей Иркутской области. Там же он закончил среднюю общеобразовательную школу. После окончания школы трудился в колхозе имени Кирова.

Затем Константин устроился на работу в ПАО «Бурятзолото» в посёлке Ирокинда Муйского района. Там же он женился, и у него родилась дочь Лидия.

После переезда в Улан-Удэ, Константин занимался предпринимательской деятельностью. Позже переехал в село Сотниково, где построил дом.

В ноябре 2024 года Константин Алексеевич заключил контракт с Министерством обороны РФ. Погиб 26 декабря 2024 года, выполняя боевое задание на территории ДНР. Константин остался верным воинской присяге, и проявил стойкость и мужество в борьбе за наше Отечество.

Прощание и траурный митинг пройдут 20 февраля в 14:00 по адресу: с. Сотниково, пер. Енисейский, 1.


Фото: администрация Иволгинского района

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