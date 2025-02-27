Общество 27.02.2025 в 09:00

Новые правила покупки домов с помощью маткапитала

Что изменилось?
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Текст: Номер один
Новые правила покупки домов с помощью маткапитала
Pixabay

Вопрос: «Что изменилось с начала нового года?»

Максим Ильич Т.

Приобрести частный дом, либо часть дома, либо дом блокированной застройки (например, таунхаус) с помощью маткапитала теперь можно только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания. А также оно соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. То есть туда подведены все коммуникации, жилье теплое, не выше трех этажей. Такие нормы действуют с 2025 года.

Получить документ о признании дома пригодным для проживания можно в межведомственных комиссиях, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств.

Специалисты этих ведомств осматривают дом на предмет его соответствия строительным и жилым нормам и требованиям. Например, выдается заключение по техническому состоянию строительных конструкций, возможностям эвакуации при чрезвычайной ситуации и прочим характеристикам.

Само заключение о признании дома пригодным к проживанию можно получить в районной администрации. Только после этого владелец сертификата может обратиться в Социальный фонд для того, чтобы ему разрешили использовать маткапитал для приобретения понравившегося дома.

Сервис Социального фонда на портале интегрирован с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация о том или ином доме или квартире.

Соцфонд также взаимодействует с банками, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала.

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