Новые правила покупки домов с помощью маткапитала

Вопрос: «Что изменилось с начала нового года?»

Максим Ильич Т.

Приобрести частный дом, либо часть дома, либо дом блокированной застройки (например, таунхаус) с помощью маткапитала теперь можно только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания. А также оно соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. То есть туда подведены все коммуникации, жилье теплое, не выше трех этажей. Такие нормы действуют с 2025 года.

Получить документ о признании дома пригодным для проживания можно в межведомственных комиссиях, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств.

Специалисты этих ведомств осматривают дом на предмет его соответствия строительным и жилым нормам и требованиям. Например, выдается заключение по техническому состоянию строительных конструкций, возможностям эвакуации при чрезвычайной ситуации и прочим характеристикам.

Само заключение о признании дома пригодным к проживанию можно получить в районной администрации. Только после этого владелец сертификата может обратиться в Социальный фонд для того, чтобы ему разрешили использовать маткапитал для приобретения понравившегося дома.

Сервис Социального фонда на портале интегрирован с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация о том или ином доме или квартире.

Соцфонд также взаимодействует с банками, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала.