Общество 19.02.2025 в 12:17

Жители Бурятии потребовали отставки главы

В поселке Усть-Баргузин страсти накалились до предела
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии потребовали отставки главы
Фото: архив «Номер один»
В поселке Усть-Баргузин состоялся сход жителей, недовольных местной властью. Собравшиеся выразили недоверие действующей главе поселения Светлане Кривогорницыной и предложили ей покинуть свое кресло. Одной из причин возмущения стали проблемы с безопасностью школьников.

Девятиклассник местной школы, планировавший две недели назад сжечь учебное заведение в отместку за якобы имевшие место издевательства со стороны одноклассников, оказался племянником Светланы Кривогорницыной. У парня обнаружили схему школы с местами закладки зажигательных устройств. Он интересовался в интернете способом изготовления «коктейля Молотова». Но от дурных мыслей до реализации преступного замысла - дистанция огромного размера. Вряд ли поджог состоялся бы, так как школа оборудована противопожарной системой безопасности. Ученика выявили, допросили, возбуждено уголовное дело.

В соцсетях глава поселения заявила, что для нее задержание племянника стало «сильным стрессом», и потребовала от родителей «не нагнетать ситуацию».

Однако неменьшим стрессом для родителей других учащихся стало дальнейшее поведение несостоявшегося пиромана.

Как сообщили в местной соцсети жители Усть-Баргузина, когда парень после допросов все же пришел на уроки, его подвергли гонениям за несостоявшийся поджог. Возможно, чтобы не выглядеть смешным, подросток сочинил новую историю: он якобы подожжет школу другим способом, но каким именно, не указал. Вместо того, чтобы купировать злую шутку подростка с помощью школьного психолога (который, кстати, отсутствует), ее снова раздули до состояния паранойи. Половина учащихся Усть-Баргузинской средней школы в конце прошлой недели не пришла на уроки, опасаясь пиромана.

В итоге общественность потребовала созыва схода. Глава поселения в ответ заявила, что для этого нет оснований.

Но после того, как жалобы от усть-баргузинцев посыпались в различные инстанции, сход все-таки разрешили провести. Его участники рассказали «Номер один», что на сход, который чиновники почему-то упорно называли «конференцией», пришло около 300 человек.

- Все места в ДК «Байкал» были заняты, люди стояли несколько часов, чтобы высказать свое отношение к происходящему, и задавали жесткие и прямые вопросы главе поселения по поводу безопасности, - сообщили участники схода.

Приехал и. о. главы района, депутаты разных уровней, замминистра образования Бурятии.

Итогом встречи стало обещание, что племянник главы ходить в школу и пугать детей не будет, им плотно займется следствие. Также было обещано обеспечить школу штатным психологом.

Главе поселения рекомендовали в связи с происшедшими событиями и утратой доверия уйти в отставку добровольно. Уйдет ли? Вряд ли чиновники вот так буквально отреагируют на требования жителей. Но главе администрации, оказавшейся в эпицентре скандала, могут постараться найти другое поприще. В Усть-Баргузине, где острые социально-экономические проблемы обусловлены жесткими природоохранными ограничения, связанными с Байкалом, требуется максимум гибкости в выстраивании системы отношений местной власти с населением.
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баргузинский район

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