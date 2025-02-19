Жители Бурятии потребовали отставки главы

В поселке Усть-Баргузин состоялся сход жителей, недовольных местной властью. Собравшиеся выразили недоверие действующей главе поселения Светлане Кривогорницыной и предложили ей покинуть свое кресло. Одной из причин возмущения стали проблемы с безопасностью школьников.Девятиклассник местной школы, планировавший две недели назад сжечь учебное заведение в отместку за якобы имевшие место издевательства со стороны одноклассников, оказался племянником Светланы Кривогорницыной. У парня обнаружили схему школы с местами закладки зажигательных устройств. Он интересовался в интернете способом изготовления «коктейля Молотова». Но от дурных мыслей до реализации преступного замысла - дистанция огромного размера. Вряд ли поджог состоялся бы, так как школа оборудована противопожарной системой безопасности. Ученика выявили, допросили, возбуждено уголовное дело.В соцсетях глава поселения заявила, что для нее задержание племянника стало «сильным стрессом», и потребовала от родителей «не нагнетать ситуацию».Однако неменьшим стрессом для родителей других учащихся стало дальнейшее поведение несостоявшегося пиромана.Как сообщили в местной соцсети жители Усть-Баргузина, когда парень после допросов все же пришел на уроки, его подвергли гонениям за несостоявшийся поджог. Возможно, чтобы не выглядеть смешным, подросток сочинил новую историю: он якобы подожжет школу другим способом, но каким именно, не указал. Вместо того, чтобы купировать злую шутку подростка с помощью школьного психолога (который, кстати, отсутствует), ее снова раздули до состояния паранойи. Половина учащихся Усть-Баргузинской средней школы в конце прошлой недели не пришла на уроки, опасаясь пиромана.В итоге общественность потребовала созыва схода. Глава поселения в ответ заявила, что для этого нет оснований.Но после того, как жалобы от усть-баргузинцев посыпались в различные инстанции, сход все-таки разрешили провести. Его участники рассказали «Номер один», что на сход, который чиновники почему-то упорно называли «конференцией», пришло около 300 человек.- Все места в ДК «Байкал» были заняты, люди стояли несколько часов, чтобы высказать свое отношение к происходящему, и задавали жесткие и прямые вопросы главе поселения по поводу безопасности, - сообщили участники схода.Приехал и. о. главы района, депутаты разных уровней, замминистра образования Бурятии.Итогом встречи стало обещание, что племянник главы ходить в школу и пугать детей не будет, им плотно займется следствие. Также было обещано обеспечить школу штатным психологом.Главе поселения рекомендовали в связи с происшедшими событиями и утратой доверия уйти в отставку добровольно. Уйдет ли? Вряд ли чиновники вот так буквально отреагируют на требования жителей. Но главе администрации, оказавшейся в эпицентре скандала, могут постараться найти другое поприще. В Усть-Баргузине, где острые социально-экономические проблемы обусловлены жесткими природоохранными ограничения, связанными с Байкалом, требуется максимум гибкости в выстраивании системы отношений местной власти с населением.