Писателей Бурятии приглашают побороться за литературную премию имени В.К. Арсеньева

Писателей из Бурятии приглашают к участию в седьмом сезоне литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Она нацелена на поддержку писателей, освещающих проблемы Дальнего Востока, и привлечение внимания к региону.

Срок подачи заявок — с 1 февраля до 30 июня на сайте премии Арсеньева премияарсеньева.рф.

Нет ограничений для участия, участниками премии могут стать писатели из любой страны с любым опытом.

Главное требование — произведение должно быть написано о Дальнем Востоке и на русском языке. Победитель литературной премии получит 500 тысяч рублей.

- Два года назад был принят указ Президента № 809, в котором определены ключевые базовые ценности. Можно спорить, насколько они совершенны, но главное — впервые за 30–35 лет существования нашей страны появилась четкая система ценностей. Мы получили камертон, без которого невозможно воспитание. Очень важно, чтобы воспитание базировалось на единой информационной среде, - отметил заместитель полпреда президента в ДФО, председатель оргкомитета премии Григорий Куранов.

Виктор Суханов, председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России, член оргкомитета премии, отметил, что литература — это фундамент русской культуры. На Дальнем Востоке наблюдается ренессанс литературы, появилось много интересных произведений.

- С первых шагов литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева привлекала внимание сопредельных стран: Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. Это говорит о том, что мы не находимся в изоляции. По итогам наших поездок выяснилось, что в Китае большой интерес к русской литературе. Конечно, больше к классической, но они изучают и современную русскую литературу, в том числе дальневосточную. В Корее же, несмотря на глобальную политическую обстановку, к русской литературе относятся тепло, и никаких запретов на неё не существует, - сказал Виктор Суханов.

Напомним, бурятские писатели являются лауреатами сезоне литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

В частности, в 2023 году на соискание премии в номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей» было подано 87 работ. В короткий список вошли роман «Тэмуджин» Алексея Гатапова и сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» Сергея Доржиева.

Фото: сайт премии премияарсеньева.рф