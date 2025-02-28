Общество 28.02.2025 в 09:00

Пушкинская карта и пособия

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Текст: Номер один
Пушкинская карта и пособия
Номер один

Вопрос: «Будет ли учтена Пушкинская карта при расчете пособий?» 

Марат Р.

Пушкинская карта выдается всем россиянам с 14 до 22 лет. Она никак не влияет на размер пособий, выплат и не учитывается при подсчете общих доходов семьи.

Баланс карты в 2025 году составил 5 тыс. рублей. Потратить их можно только на билеты в театры, музеи, на выставки и концерты. Снять деньги с Пушкинской карты нельзя.

Напомним, для участия в программе нужно:

1.   Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

2.   Подтвердить учетную запись.

3.   Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

4.   Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

5.   Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

6.   Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.

Если вы столкнулись с вопросами или проблемами при использовании Пушкинской карты, обратитесь на горячую линию: 8 (800) 100-06-45.

 

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