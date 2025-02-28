Пушкинская карта и пособия
Вопрос: «Будет ли учтена Пушкинская карта при расчете пособий?»
Марат Р.
Пушкинская карта выдается всем россиянам с 14 до 22 лет. Она никак не влияет на размер пособий, выплат и не учитывается при подсчете общих доходов семьи.
Баланс карты в 2025 году составил 5 тыс. рублей. Потратить их можно только на билеты в театры, музеи, на выставки и концерты. Снять деньги с Пушкинской карты нельзя.
Напомним, для участия в программе нужно:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.
6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.
Если вы столкнулись с вопросами или проблемами при использовании Пушкинской карты, обратитесь на горячую линию: 8 (800) 100-06-45.