Пушкинская карта и пособия

Вопрос: «Будет ли учтена Пушкинская карта при расчете пособий?»

Марат Р.

Пушкинская карта выдается всем россиянам с 14 до 22 лет. Она никак не влияет на размер пособий, выплат и не учитывается при подсчете общих доходов семьи.

Баланс карты в 2025 году составил 5 тыс. рублей. Потратить их можно только на билеты в театры, музеи, на выставки и концерты. Снять деньги с Пушкинской карты нельзя.

Напомним, для участия в программе нужно:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

2. Подтвердить учетную запись.

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.

Если вы столкнулись с вопросами или проблемами при использовании Пушкинской карты, обратитесь на горячую линию: 8 (800) 100-06-45.