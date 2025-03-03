Продажа банковской карты

Вопрос: «Мне в соцсети предложили продать мою банковскую карту. Кому и зачем это нужно?»

Елена Петровна М.

Аферисты пишут в социальных сетях или мессенджерах с предложением продать им ненужную банковскую карту или доступ в онлайн-банк. Мошенники уверяют, что это им нужно якобы для перевода зарплат сотрудникам или работы с криптовалютами. В комплекте с карточкой они просят пин-код и сим-карту, на которую она зарегистрирована.

С чужой банковской картой злоумышленники могут:

- «отмывать» деньги, то есть легализовывать средства, которые получили незаконно;

- работать на финансовые пирамиды, например оплачивать их незаконную рекламу, переводить деньги участникам схемы;

- брать кредиты на владельца и выводить деньги, оформлять и получать за человека его пособия от государства;

- заниматься другими видами мошенничества.

Чем грозит продажа карты? В первую очередь — потерей денег: аферисты могут взять кредиты на имя владельца карты. Банк, узнав о продаже, блокирует счет и заносит человека в черный список. После этого ни одна финансовая организация не выпустит ему новую карту.

Также могут быть серьезные последствия:

- правоохранительные органы внесут владельца в базу данных, и при смене работы он рискует не пройти проверку безопасности;

- каждого, чьей картой пользовались мошенники или другие злоумышленники, могут заподозрить в соучастии в преступлении — за это грозит уголовное наказание, и доказывать свою непричастность придется в суде.

Если уже продали карту, то следует связаться с банком по телефону, в приложении или придите лично в отделение. Объясните ситуацию сотрудникам. Напишите заявление в полицию и сообщите контакты мошенника. Пожалуйтесь на аккаунт афериста в социальной сети или мессенджере.