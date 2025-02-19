В Бурятию приедут бизнес-леди из Эмиратов и Сенегала

В Бурятии пройдет международный форум «Дух Байкала». Он соберёт бизнес-леди из разных регионов России, ОАЭ, Монголии, Китая, Сенегала и других стран.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, участников форума ждут выступления известных женщин-предпринимателей, дискуссии по актуальным темам, а также возможность обменяться опытом и знаниями. У всех будет возможность обменяться контактами, найти партнёров и заключить договоры с представителями бизнеса разных стран и регионов России.- Форум будет разделен на три сессии. Первая – это пленарное заседание –обсуждение наболевших и более значимых вопросов для всего мира, особенно для женского предпринимательства. Вторая – про инновационные технологии, а третья сессия будет посвящена красоте и здоровью, - рассказала сопредседатель комитета по развитию женского предпринимательства БРО «Опора России», руководитель проекта «Дух Байкала» Анна Карпова.Топовые спикеры обсудят актуальные темы и насущные вопросы бизнеса, волнующие предпринимателей независимо от их страны проживания. На форуме выступят Надия Черкасова (топ-50 самых влиятельных женщин России, топ-30 банкиров Европы), Лара Марченко (эксперт по стратегическому развитию и карьере, ментор сервиса менторской поддержки Experum, преподаватель Школы Карьерного Менеджмента, г. Москва), Зулия Лойкова (топовый HR-эксперт).Мероприятие пройдёт с 25 февраля по 2 марта под эгидой празднования десятилетия работы Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».