Отметка об ИНН и группе крови в паспорте

Вопрос: «Где можно сделать отметку в паспорте о группе крови?»

Алексей Цыбикжапович Ц.

В паспорте есть отметки, которые проставляет МВД. Например, о регистрации, браке или ранее выданных паспортах.

Еще есть отметки, которые можно сделать в других ведомствах, по желанию и бесплатно:

- штамп с ИНН - в налоговой инспекции, которая ведет прием граждан;

- штамп с группой крови и резус-фактором - в поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови.

Напомним! Самостоятельно эти отметки делать нельзя. Штампы с ИНН и группой крови проставляются на 18-19 страницах паспорта строго в указанных ведомствах. Если эти отметки сделаны собственноручно или на других страницах, паспорт становится недействительным.