Общество 19.02.2025 в 12:35

Международное ралли летом 2025 года вновь соединит Россию и Монголию

Участники марафона стартуют от Байкала и проедут по территории Бурятии
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Текст: Чингис Шоноев
Международное ралли летом 2025 года вновь соединит Россию и Монголию
Фото: автора
Международный ралли-марафон «Шелковый путь» летом 2025 года вновь соединит Россию и Монголию. Об этом сообщил на презентации маршрута в монгольской столице руководитель международного проекта Владимир Чагин.

«Ралли «Шелковый путь» в 2025 году пройдет в 15-й раз и вновь соединит Россию и Монголию. Участники марафона в общей сложности за 10 дней с 12 по 22 июля преодолеют около 5 тыс. километров от озера Байкал через монгольские регионы, в том числе Гоби, до Алтайских гор», – сказал Чагин.

Он напомнил, что с момента дебюта в 2009 году этот ралли-марафон остаётся уникальным состязанием, каждый год меняющим маршрут, который проходит по самым интересным и необычным трассам. В частности, в 2025 году на первом этапе участники будут ночевать на берегу Байкала и возле центра российского буддизма – Иволгинского дацана.

От монгольской стороны оргкомитет ралли приветствовал президент федерации автомотоспорта Монголии Дашдондогийн Очирсух. Он рассказал о том, что в 2024 году в марафоне «Шелковый путь» участвовали два монгольских мотоциклиста. В этом году точное число участников из Монголии определится в апреле после осмотра заявленного на ралли автотранспорта.

Организаторы международной гонки напомнили, что к ней допускаются все доступные в ралли-рейдах виды техники: внедорожники категории T1 и серийные автомобили зачёта Т2, мотовездеходы группы подготовки Т3, а также грузовики, мотоциклы и квадроциклы. Для смелых одиночек на мототехнике открыта категория G-Moto Challenge, где спортсмены принимают участие без поддержки команд сервиса. Кроме того, как и в прошлые годы, вместе со спортивными экипажами на дистанцию ралли-марафона отправятся представители зачётов Гранд тур «От Байкала до Алтая» и Adventure Trophy, созданных для участников без спортивного опыта, которые хотят изнутри познакомиться с миром профессионального автоспорта, совершить незабываемое путешествие и обрести новых друзей.
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