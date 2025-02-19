Международный клуб дружбы Бурятии ищет единомышленников. Приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, который хотят подтянуть иностранный язык и найти новых друзей.

Участники Международного клуба дружбы смогут подтянуть иностранный язык; найдут единомышленников; смогут посещать мероприятия клуба; получат опыт организаций мероприятий; смогут поучаствовать в международных молодежных мероприятиях; получат опыт создания молодежных проектов.

Подать заявку на участие в клубе, необходимо просто заполнить анкету по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6725d8b602848fb05cee4346/

Фото: скриншот видео, телеграм-канал Международного клуба Бурятии t.me/mkdrb03