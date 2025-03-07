Налоговые вычеты в случае развода

Вопрос: «Положен ли в случае развода стандартный налоговый вычет отцу?»

Арсалан Ц.

В браке можно получать имущественные и социальные вычеты независимо от того, кто из супругов фактически платил за жилье, лечение или обучение. Стандартный вычет на детей положен мужу и жене одновременно — даже не на родных по крови детей. Если же родители в разводе, есть особенности предоставления вычетов.

1. Стандартный вычет. Получают оба родителя, если участвуют в содержании детей. Для родителя, который не проживает с ребенком, подтверждением может служить уплата алиментов. Если после развода мама или папа вступили в новый брак, вычет на ребенка положен и их супругам.

2. Социальные вычеты. Вычет в пределах своего лимита получает тот из разведенных родителей, кто фактически оплатил лечение или обучение детей. За лечение и обучение бывшего супруга вычет получить нельзя.

3. Имущественный вычет при покупке квартиры. Если квартира приобретена в браке в совместную собственность, вычет может получить каждый супруг в размере фактически произведенных расходов, но в пределах своего личного лимита — 2 млн руб. Если в браке за квартиру платил кто-то один, можно оформить заявление о распределении расходов между супругами в любой пропорции. Тогда после развода право на вычет сохраняется у каждого из них в оговоренном размере независимо от того, кому досталась квартира при разделе имущества. Вычет за жилье можно оформить даже после смены собственника.