Общество 07.03.2025 в 09:00

Налоговые вычеты в случае развода

Кому из супругов положены?
A- A+
Текст: Номер один
Налоговые вычеты в случае развода

Вопрос: «Положен ли в случае развода стандартный налоговый вычет отцу?»

Арсалан Ц.

В браке можно получать имущественные и социальные вычеты независимо от того, кто из супругов фактически платил за жилье, лечение или обучение. Стандартный вычет на детей положен мужу и жене одновременно — даже не на родных по крови детей. Если же родители в разводе, есть особенности предоставления вычетов.

1. Стандартный вычет. Получают оба родителя, если участвуют в содержании детей. Для родителя, который не проживает с ребенком, подтверждением может служить уплата алиментов. Если после развода мама или папа вступили в новый брак, вычет на ребенка положен и их супругам.

2. Социальные вычеты. Вычет в пределах своего лимита получает тот из разведенных родителей, кто фактически оплатил лечение или обучение детей. За лечение и обучение бывшего супруга вычет получить нельзя.

3. Имущественный вычет при покупке квартиры. Если квартира приобретена в браке в совместную собственность, вычет может получить каждый супруг в размере фактически произведенных расходов, но в пределах своего личного лимита — 2 млн руб. Если в браке за квартиру платил кто-то один, можно оформить заявление о распределении расходов между супругами в любой пропорции. Тогда после развода право на вычет сохраняется у каждого из них в оговоренном размере независимо от того, кому досталась квартира при разделе имущества. Вычет за жилье можно оформить даже после смены собственника.

Теги
справбюро

Все новости

Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
07.03.2025 в 17:18
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
07.03.2025 в 16:45
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
07.03.2025 в 16:31
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
07.03.2025 в 16:20
Машина с малолетними детьми в Улан-Удэ вылетела на встречную полосу
07.03.2025 в 15:45
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры
07.03.2025 в 15:41
Великое снижение преступности
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
07.03.2025 в 14:31
Судебные приставы сделали сюрприз коллегам, чьи сыновья и мужья находятся на СВО
07.03.2025 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
Оригинальный флэшмоб прошел на площади Советов
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
Некоторым из них продлили ограничения, а кого-то заново поставили на учет
07.03.2025 в 16:20
Великое снижение преступности
Полиция Бурятии вошла в шестерку лучших по стране
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
Подвергнуть тщательному осмотру советуют магазинские хризантемы
07.03.2025 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru