Программа трейд-ин

Вопрос: «Выгодно ли покупать машину по программе трейд-ин?»

Павел Т.

Купить автомобиль можно дешевле, если сделать это по программе трейд-ин — когда вы сдаете старую машину автодилеру в счет стоимости новой.

Какие машины принимают? Правила зависят от конкретного дилерского центра. Например, он может принимать машины только той марки, которой торгует.

Но есть общие условия:

- нет крупных поломок и внешних повреждений;

- идентификационный номер (VIN) легко читается;

- автомобиль куплен легально;

- нет ограничений, например залога, ареста;

- у машины только один владелец;

- есть полный комплект документов;

- автомобиль растаможен, если он импортный.

Какие документы необходимы:

- паспорт владельца автомобиля;

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Отдельного закона о трейд-ин нет — это сделка купли-продажи с дополнительными условиями. Поэтому все действия продавца и покупателя регулирует Гражданский кодекс.

Как сдать автомобиль?

1. Узнайте на сайте дилерского центра, по телефону или по почте, какие авто он принимает, договоритесь о сделке.

2. Привезите автомобиль в салон на оценку, подпишите предварительное согласие на сдачу транспортного средства.

3. Дилер проведет техническую диагностику: уточните ее стоимость, она может быть и бесплатной.

4. Вам предоставят полный отчет, определят выкупную стоимость и сообщат сумму доплаты за новое авто.

5. Составьте договор купли-продажи, доплатите разницу или оформите кредит.

Что учесть владельцу?

- Проверьте, что подписываете договор именно купли-продажи, а не оказания услуг по поиску покупателя для старого автомобиля. Иначе машина будет считаться вашей собственностью, и все налоги останутся на вас.

- Тщательно изучите договор, включая мелкий шрифт. В графе «покупатель» должен быть указан автосалон.

Новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль на себя. Если он этого не сделает в течение десяти дней, вам придется самостоятельно снимать машину с учета в Госавтоинспекции — очно или через «Госуслуги».

Лучше обращаться к официальному дилеру и проверить его надежность:

- на сайте производителя авто, которое хотите купить, найдите раздел «Поиск дилера», введите название автосалона и проверьте, указан ли он в списке официальных;

- запросите у автосалона сертификат официального дилера;

- почитайте отзывы о салоне на форумах и специализированных сайтах.

Можно обратиться и к неофициальному дилеру, но вы должны быть уверены в его репутации. Иначе, например, вам могут продать авто со «скрученным» пробегом или некачественно отремонтированное после аварии.

Преимущества трейд-ин

1. Экономия времени: продажа и покупка занимают всего несколько часов.

2. Упрощенный процесс: не нужно самостоятельно искать покупателя, размещать объявления, показывать автомобиль.

3. Юридическая безопасность: при выборе официального дилера сделку оформляют с соблюдением всех юридических норм.

Недостатки трейд-ин

При продаже:

- цена ниже рыночной — автосалоны готовы приобрести ваше старое авто на 20–30% дешевле;

- непопулярную модель могут не принимать или сильно занижать цену.

При покупке: ограниченный выбор автомобилей — салоны могут продавать по трейд-ин не все модели.