Программа трейд-ин
Вопрос: «Выгодно ли покупать машину по программе трейд-ин?»
Павел Т.
Купить автомобиль можно дешевле, если сделать это по программе трейд-ин — когда вы сдаете старую машину автодилеру в счет стоимости новой.
Какие машины принимают? Правила зависят от конкретного дилерского центра. Например, он может принимать машины только той марки, которой торгует.
Но есть общие условия:
- нет крупных поломок и внешних повреждений;
- идентификационный номер (VIN) легко читается;
- автомобиль куплен легально;
- нет ограничений, например залога, ареста;
- у машины только один владелец;
- есть полный комплект документов;
- автомобиль растаможен, если он импортный.
Какие документы необходимы:
- паспорт владельца автомобиля;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
Отдельного закона о трейд-ин нет — это сделка купли-продажи с дополнительными условиями. Поэтому все действия продавца и покупателя регулирует Гражданский кодекс.
Как сдать автомобиль?
1. Узнайте на сайте дилерского центра, по телефону или по почте, какие авто он принимает, договоритесь о сделке.
2. Привезите автомобиль в салон на оценку, подпишите предварительное согласие на сдачу транспортного средства.
3. Дилер проведет техническую диагностику: уточните ее стоимость, она может быть и бесплатной.
4. Вам предоставят полный отчет, определят выкупную стоимость и сообщат сумму доплаты за новое авто.
5. Составьте договор купли-продажи, доплатите разницу или оформите кредит.
Что учесть владельцу?
- Проверьте, что подписываете договор именно купли-продажи, а не оказания услуг по поиску покупателя для старого автомобиля. Иначе машина будет считаться вашей собственностью, и все налоги останутся на вас.
- Тщательно изучите договор, включая мелкий шрифт. В графе «покупатель» должен быть указан автосалон.
Новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль на себя. Если он этого не сделает в течение десяти дней, вам придется самостоятельно снимать машину с учета в Госавтоинспекции — очно или через «Госуслуги».
Лучше обращаться к официальному дилеру и проверить его надежность:
- на сайте производителя авто, которое хотите купить, найдите раздел «Поиск дилера», введите название автосалона и проверьте, указан ли он в списке официальных;
- запросите у автосалона сертификат официального дилера;
- почитайте отзывы о салоне на форумах и специализированных сайтах.
Можно обратиться и к неофициальному дилеру, но вы должны быть уверены в его репутации. Иначе, например, вам могут продать авто со «скрученным» пробегом или некачественно отремонтированное после аварии.
Преимущества трейд-ин
1. Экономия времени: продажа и покупка занимают всего несколько часов.
2. Упрощенный процесс: не нужно самостоятельно искать покупателя, размещать объявления, показывать автомобиль.
3. Юридическая безопасность: при выборе официального дилера сделку оформляют с соблюдением всех юридических норм.
Недостатки трейд-ин
При продаже:
- цена ниже рыночной — автосалоны готовы приобрести ваше старое авто на 20–30% дешевле;
- непопулярную модель могут не принимать или сильно занижать цену.
При покупке: ограниченный выбор автомобилей — салоны могут продавать по трейд-ин не все модели.