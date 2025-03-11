Общество 11.03.2025 в 09:00

Основное место работы и подработка

Нужно ли согласовывать с начальством?
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Текст: Номер один
Основное место работы и подработка
Номер один

Вопрос: «Работаю официально. Предложили подработку в другой компании. Нужно ли мне согласовывать это с начальством?» 

Валентина Петровна М.

Согласовывать подработку за рамками рабочего времени по основному месту работы не нужно.

В соответствии с ч. 1 ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).

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