Основное место работы и подработка

Вопрос: «Работаю официально. Предложили подработку в другой компании. Нужно ли мне согласовывать это с начальством?»

Валентина Петровна М.

Согласовывать подработку за рамками рабочего времени по основному месту работы не нужно.

В соответствии с ч. 1 ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).