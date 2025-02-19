Жительницу Бурятии взяли под следствие за клевету на соседа

На жительницу Бурятии завели сразу два уголовных дела за клевету. Женщина бессовестно оклеветала своего соседа, обвинив его в нанесении побоев и угрозах убийством.

Заявление в полицию об угрозе убийством 42-летняя жительница Кяхтинского района написала в августе прошлого года.

- Женщина уверяла, что 48-летний сосед при ссоре нанес ей побои и угрожал убийством. Было возбуждено уголовное дело и в ходе расследования женщина неоднократно давала обвинительные показания на мужчину, - рассказали в полиции.

Однако допросив всех очевидцев происшествия, полицейские установили невиновность мужчины. Выяснилось, что побои женщина нанесла себе сама, разбив губу, а угроз со стороны соседа не поступало.

Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено, а в отношении женщины, напротив, возбудили два уголовных дела за дачу заведомо ложных показаний.

Фото: loon.site