Право на парковку во дворе
Вопрос: «Кто может парковаться во дворе многоквартирного дома?»
Ольга П.
Если во дворе часто стоят такси, грузовики, машины доставки и каршеринга, с парковкой возникают сложности.
Рассказываем, какой транспорт можно законно ставить возле дома, а какой нужно оставлять на специальной стоянке.
К коммерческому транспорту относят:
- такси и машины каршеринга;
- фургоны курьерских служб;
- автомобили с рекламой на бортах;
- грузовики для перевозки товаров;
- автобусы.
Легковые автомобили. Все автомобили массой до 3,5 тонны разрешено парковать во дворе — независимо от того, живет водитель в этом доме или нет.
Правило действует для такси, курьерских машин и небольших фургонов.
Главное — не создавать помех другим автомобилям и пешеходам.
Каршеринг. Оставлять каршеринговые машины можно на городских парковках и открытых дворовых территориях:
- которые находятся в зоне покрытия мобильного интернета;
- на которые есть свободный доступ, чтобы следующий водитель без проблем мог забрать автомобиль.
Крупный транспорт. Транспорт тяжелее 3,5 тонны — грузовики, автобусы — нельзя оставлять во дворах жилых домов. Для них нужно искать специально оборудованные зоны со знаками и разметкой. Это правило работает, даже если владелец транспорта живет в доме рядом с общей парковкой для жильцов.
Время стоянки. Коммерческий транспорт массой более 3,5 тонны может заезжать во двор только на время погрузки, разгрузки или посадки пассажиров. В остальных случаях остановка разрешена не более чем на пять минут.
Оставлять грузовик можно только на специальных парковках.
Основные запреты. Независимо от типа транспорта нельзя:
- парковаться на газонах и детских площадках;
- блокировать въезды во двор и выходы из подъездов;
- создавать помехи спецтранспорту;
- парковаться ближе 10 метров от окон жилого дома;
- стоять с работающим двигателем дольше пяти минут.
Если коммерческий транспорт нарушает правила парковки, вы можете:
- анонимно связаться с владельцем машины через «Госуслуги»;
- вызвать ГИБДД по номеру 102;
- установить шлагбаум по решению общего собрания собственников.
Штрафы для водителей. Сумма штрафа зависит от нарушения:
- парковка грузовика тяжелее 3,5 тонны — от 1,5 тыс. рублей;
- помехи другим машинам — 2 тыс. рублей;
- стоянка на тротуаре — 1 тыс. рублей, на газоне - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.
Штрафы для компаний. Наказание для юрлиц строже, чем для физлиц. Компании заплатят штраф:
- за парковку на газоне — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, конкретная сумма зависит от региона;
- за самовольную установку знаков во дворе — 300 тыс. рублей.