Общество 12.03.2025 в 09:00

Право на парковку во дворе

Кто может парковаться?
A- A+
Текст: Номер один
Право на парковку во дворе
Номер один

Вопрос: «Кто может парковаться во дворе многоквартирного дома?» 

Ольга П.

Если во дворе часто стоят такси, грузовики, машины доставки и каршеринга, с парковкой возникают сложности.

Рассказываем, какой транспорт можно законно ставить возле дома, а какой нужно оставлять на специальной стоянке.

К коммерческому транспорту относят:

- такси и машины каршеринга;

- фургоны курьерских служб;

- автомобили с рекламой на бортах;

- грузовики для перевозки товаров;

- автобусы.

Легковые автомобили. Все автомобили массой до 3,5 тонны разрешено парковать во дворе — независимо от того, живет водитель в этом доме или нет.

Правило действует для такси, курьерских машин и небольших фургонов.

Главное — не создавать помех другим автомобилям и пешеходам.

Каршеринг. Оставлять каршеринговые машины можно на городских парковках и открытых дворовых территориях:

- которые находятся в зоне покрытия мобильного интернета;

- на которые есть свободный доступ, чтобы следующий водитель без проблем мог забрать автомобиль.

Крупный транспорт. Транспорт тяжелее 3,5 тонны — грузовики, автобусы — нельзя оставлять во дворах жилых домов. Для них нужно искать специально оборудованные зоны со знаками и разметкой. Это правило работает, даже если владелец транспорта живет в доме рядом с общей парковкой для жильцов.

Время стоянки. Коммерческий транспорт массой более 3,5 тонны может заезжать во двор только на время погрузки, разгрузки или посадки пассажиров. В остальных случаях остановка разрешена не более чем на пять минут.

Оставлять грузовик можно только на специальных парковках.

Основные запреты. Независимо от типа транспорта нельзя:

- парковаться на газонах и детских площадках;

- блокировать въезды во двор и выходы из подъездов;

- создавать помехи спецтранспорту;

- парковаться ближе 10 метров от окон жилого дома;

- стоять с работающим двигателем дольше пяти минут.

Если коммерческий транспорт нарушает правила парковки, вы можете:

- анонимно связаться с владельцем машины через «Госуслуги»;

- вызвать ГИБДД по номеру 102;

- установить шлагбаум по решению общего собрания собственников.

Штрафы для водителей. Сумма штрафа зависит от нарушения:

- парковка грузовика тяжелее 3,5 тонны — от 1,5 тыс. рублей;

- помехи другим машинам — 2 тыс. рублей;

- стоянка на тротуаре — 1 тыс. рублей, на газоне - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

Штрафы для компаний. Наказание для юрлиц строже, чем для физлиц. Компании заплатят штраф:

- за парковку на газоне — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, конкретная сумма зависит от региона;

- за самовольную установку знаков во дворе — 300 тыс. рублей.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии инвестор обещает вложить 46 миллиардов в гору
12.03.2025 в 10:57
Памятные медали «Благодарная Бурятия» вручили женам Героев
12.03.2025 в 10:47
Жительница Бурятии обчистила соседку с помощью скрепки
12.03.2025 в 10:43
В Улан-Удэ стартовала «Наша Бурятия»
12.03.2025 в 10:32
В Улан-Удэ начались весенние работы по откачке луж
12.03.2025 в 10:21
Популярное масло оказалось маргарином
12.03.2025 в 10:11
Ветеранов СВО из Бурятии приглашают на семинар по написанию гранта «Агростартап»
12.03.2025 в 10:08
В Улан-Удэ уже начался ямочный ремонт
12.03.2025 в 10:00
В Бурятии отмечается самая высокая заболеваемость в ДФО по клещевому энцефалиту
12.03.2025 в 09:53
Тропу здоровья в Бурятии заставят экоскамейками из пластика
12.03.2025 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Памятные медали «Благодарная Бурятия» вручили женам Героев
Торжественное вручение состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества»
12.03.2025 в 10:47
В Улан-Удэ начались весенние работы по откачке луж
При необходимости просушки дорог горожане могут оставить свои заявки
12.03.2025 в 10:21
Популярное масло оказалось маргарином
Россельхознадзор обнаружил растительные жиры в масле и сгущенке известных производителей
12.03.2025 в 10:11
Ветеранов СВО из Бурятии приглашают на семинар по написанию гранта «Агростартап»
На нем расскажут, как подготовить документы и бизнес-план для конкурса «Агростартап»
12.03.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru