Право на парковку во дворе

Вопрос: «Кто может парковаться во дворе многоквартирного дома?»

Ольга П.

Если во дворе часто стоят такси, грузовики, машины доставки и каршеринга, с парковкой возникают сложности.

Рассказываем, какой транспорт можно законно ставить возле дома, а какой нужно оставлять на специальной стоянке.

К коммерческому транспорту относят:

- такси и машины каршеринга;

- фургоны курьерских служб;

- автомобили с рекламой на бортах;

- грузовики для перевозки товаров;

- автобусы.

Легковые автомобили. Все автомобили массой до 3,5 тонны разрешено парковать во дворе — независимо от того, живет водитель в этом доме или нет.

Правило действует для такси, курьерских машин и небольших фургонов.

Главное — не создавать помех другим автомобилям и пешеходам.

Каршеринг. Оставлять каршеринговые машины можно на городских парковках и открытых дворовых территориях:

- которые находятся в зоне покрытия мобильного интернета;

- на которые есть свободный доступ, чтобы следующий водитель без проблем мог забрать автомобиль.

Крупный транспорт. Транспорт тяжелее 3,5 тонны — грузовики, автобусы — нельзя оставлять во дворах жилых домов. Для них нужно искать специально оборудованные зоны со знаками и разметкой. Это правило работает, даже если владелец транспорта живет в доме рядом с общей парковкой для жильцов.

Время стоянки. Коммерческий транспорт массой более 3,5 тонны может заезжать во двор только на время погрузки, разгрузки или посадки пассажиров. В остальных случаях остановка разрешена не более чем на пять минут.

Оставлять грузовик можно только на специальных парковках.

Основные запреты. Независимо от типа транспорта нельзя:

- парковаться на газонах и детских площадках;

- блокировать въезды во двор и выходы из подъездов;

- создавать помехи спецтранспорту;

- парковаться ближе 10 метров от окон жилого дома;

- стоять с работающим двигателем дольше пяти минут.

Если коммерческий транспорт нарушает правила парковки, вы можете:

- анонимно связаться с владельцем машины через «Госуслуги»;

- вызвать ГИБДД по номеру 102;

- установить шлагбаум по решению общего собрания собственников.

Штрафы для водителей. Сумма штрафа зависит от нарушения:

- парковка грузовика тяжелее 3,5 тонны — от 1,5 тыс. рублей;

- помехи другим машинам — 2 тыс. рублей;

- стоянка на тротуаре — 1 тыс. рублей, на газоне - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

Штрафы для компаний. Наказание для юрлиц строже, чем для физлиц. Компании заплатят штраф:

- за парковку на газоне — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, конкретная сумма зависит от региона;

- за самовольную установку знаков во дворе — 300 тыс. рублей.