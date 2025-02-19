Общество 19.02.2025 в 13:23
Житель Бурятии лишился костей
Мужчине не дали ввезти их из Монголии
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на МАПП «Кяхта» инспекторы Россельхознадзора задержали жителя республики, который вез из Монголии хребтовые кости.
«Гражданин пытался ввезти 31 кг хребтовых костей неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением ветеринарных правил», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В отношении мужчины возбудили административное дело. Кости у него изъяли и отправили обратно в Монголию.
«Гражданин пытался ввезти 31 кг хребтовых костей неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением ветеринарных правил», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В отношении мужчины возбудили административное дело. Кости у него изъяли и отправили обратно в Монголию.
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