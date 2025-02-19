Житель Бурятии лишился костей

В Бурятии на МАПП «Кяхта» инспекторы Россельхознадзора задержали жителя республики, который вез из Монголии хребтовые кости.«Гражданин пытался ввезти 31 кг хребтовых костей неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением ветеринарных правил», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.В отношении мужчины возбудили административное дело. Кости у него изъяли и отправили обратно в Монголию.