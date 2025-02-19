Под наблюдение врачей Бурятии попали дети с редкой патологией

В детской больнице Бурятии наблюдаются три маленьких ребенка с очень редкой патологией – синдромом короткой кишки. По данным Минздрава в России с таким диагнозом всего около 500 малышей.

При синдроме короткой кишки стоит острая необходимость в проведении этапных операций, чтобы в дальнейшем ребенок мог элементарно усваивать пищу. Такие операции в экстренном порядке проводят врачи-хирурги ДРКБ. Далее, в послеоперационный период, дети переводятся в детскую больницу Иркутска, которая является межрегиональным центром по оказанию помощи детям с данной патологией кишечника.

Реконструктивно-восстановительные операции тонкой кишки проводят в Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в Москве. Направляют малышей в федеральные центры врачи ДРКБ после выхаживания детей в течение нескольких месяцев, рассказывают в детской больнице Улан-Удэ. Таким образом врачи подготавливают маленьких пациентов к дальнейшему хирургическому вмешательству в федеральных центрах.

- Основное лечение синдрома короткой кишки в послеоперационный и дальнейшие периоды – это обеспечение адекватного питания с помощью ряда методов: парентеральное питание (внутривенное), энтеральное питание (через рот) или их комбинацию. На сегодняшний день в ДРКБ все три методики доступны и успешно применяются. Для каждого из наших пациентов разработана система питания, проводится постоянна коррекция с учетом поступления в организм различных жидкостей ребенка и выводом их из организма. Правильно подобранная система питания помогает предотвратить истощение организма и набрать вес, — говорит врач-педиатр, гастроэнтеролог-диетолог ДРКБ Оксана Шаракшинова.

Фото: ДРКБ