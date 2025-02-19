Общество 19.02.2025 в 15:08

Пенсионеров Улан-Удэ приглашают посетить центр «Доверие»

В отделении дневного пребывания они могут заняться активным и полезным досугом
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеров Улан-Удэ приглашают посетить центр «Доверие»

Пенсионеров Улан-Удэ приглашают посетить центр «Доверие». В отделении дневного пребывания они могут заняться активным и полезным досугом.

- В отделении комплексного центра «Доверие» реализуется дневная программа присмотра, социализации, реабилитации и ухода, позволяющая лицам с ограничениями жизнедеятельности проживать дома и оставаться активными в обществе, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

В центре расположены тренажерный зал, комната отдыха, сенсорная комната, комната психологической разгрузки, зал досуговой деятельности, столовая, соляная комната. Также центр имеет свой автобус с подъемным механизмом для перевозки маломобильных граждан.

Занятия в отделении проводят психолог, инструктор по труду, инструктор по адаптивной физической культуре и специалист по социальной работе, организуются социальные экскурсии.

Обратиться в отделение дневного пребывания комплексного центра «Доверие» (г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 20) можно по тел.: +7-951-639-21-98.

 

Фото: скринщот видео, минсоцзащиты РБ

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