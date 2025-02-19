Общество 19.02.2025 в 15:30

В Бурятии осужденная глава поселка отказалась сдавать пальчики

Женщина заявила, что это унижает ее честь и достоинство
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осужденная глава поселка отказалась сдавать пальчики
Фото: russianstock.ru
Бывшая глава администрации городского поселения «Северомуйское», ранее осужденная к условному сроку за мошенничество, вновь попала в судебные сводки. На этот раз женщину привлекли к административной ответственности. Причиной этого стал отказ экс-главы пройти дактилоскопию при постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Женщина заявила, что данные действия унижают ее честь и достоинство.

Между тем в пресс-службе Муйского райсуда сообщили, что дактилоскопия осужденных является обязательной согласно федеральному закону.

«Отказавшись от дактилоскопирования, осужденная воспрепятствовала исполнению сотрудником уголовно-исполнительной инспекции служебных обязанностей. Таким образом, своим действием осужденная совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ», - отметили в суде.

По итогам рассмотрения административного дела экс-главе назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, главу поселения «Северомуйское» судили за мошенничество с использованием служебного положения. Перед уходом в отпуск она велела бухгалтеру и финансисту администрации добавить к ее отпускным материальную помощь и единовременную выплату. Подчиненные пытались убедить главу в том, что эти выплаты ей не положены, однако руководитель настояла на своем. Таким образом глава незаконно получила 200 тысяч рублей. По итогам судебных разбирательств ее признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
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