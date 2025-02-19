Осужденные в колонии Бурятии сошьют костюмы для Баргузинского заповедника. Колония № 7 в Улан-Удэ имеет свое швейное производство и производит качественную одежду.

- Заместитель начальника ИК-7 УФСИН России по Бурятии Чингис Мангутов провел рабочую встречу с замдиректора по охране территории ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» Андреем Ермаковым. Они обсудили сотрудничество в области производства одежды, - сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.

В ходе встречи Андрей Ермаков ознакомился с продукцией, которую выпускает швейное производство колонии. После ознакомления с каталогом участники встречи посетили производственные участки учреждения, чтобы лично оценить возможности и качество работы.

В итоге стороны достигли договоренности о заключении контракта на изготовление костюмов для нужд ФГБУ «Заповедного Подлеморья».

Это позволит обеспечить сотрудников заповедника качественной одеждой, соответствующей их профессиональным требованиям, и поддержит развитие производственных мощностей исправительного учреждения.

Фото: loon.site