Бездомных собак в Улан-Удэ накормили пельменями и котлетами

Предприниматель из Улан-Удэ привезла пельмени и котлеты для животных из местного приюта, чем осчастливила не только волонтеров, но и самих пушистых питомцев. Запаса еды хвостикам хватит точно на несколько дней.

Вкусные подарки привезли из городского кафе, в котором есть собственное производство полуфабрикатов.

- Нашим собачкам привезли не просрочку, а некондиционные котлетки и пельмешки. Просто полуфабрикаты имеют не очень товарный вид. Конечно же обязательная часть такого визита – экскурсия с обнимашками. Мы очень благодарны за такие полезные подарки и надеемся увидеться снова. Пусть больше предпринимателей берут пример с них пример, - пишут в группе «Фонд «Собака счастья».

Фото: скриншот видео ТГ-канала «Фонд «Собака счастья»