В Улан-Удэ прикрыли «Пончо»

В Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения в павильоне быстрого питания Poncho, расположенного на улице Дорожная. Они создавали угрозу для здоровья потребителей.«На предприятии принимали сырье и продукцию без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Там не проводился производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции и нарушался технологический процесс при приготовлении пищи. У одного работника отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, нарушался дезинфекционный режим», - перечислили выявленные нарушения в ведомстве.Кроме того, лабораторные исследований продукции, в частности, шаурмы и хот-дога, показали, что они не соответствовали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям.«Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в павильона было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд постановил приостановить работу Poncho на срок до 90 суток», - рассказали в Роспотребнадзоре.