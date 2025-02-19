Студента из Бурятии отправят на стажировку в лучший ресторан Москвы

Накануне на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» прошел первый этап республиканского конкурса профессионального мастерства по специальностям «Поварское и кондитерское дело» и «Повар, кондитер». Цель конкурса – представить уникальные блюда с использованием локальных продуктов, возродить и сохранить традиции кулинарного искусства Бурятии, повысить уровень профессионального мастерства участников.

-Держим курс на профессионализацию кадров в отрасли гостеприимства. Победитель конкурса пройдет стажировку в одном из лучших ресторанов Москвы и посетит открытый чемпионат профессиональных шеф-поваров «Chef a la Russe-2025» с 18 по 20 марта 2025 г. Перелёт и проживание на период стажировки будет за счет организаторов конкурса, - рассказывает министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Фото: скриншот видео из ТГ-канала Алдара Доржиева