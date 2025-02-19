Жителей Улан-Удэ напугали мягкие игрушки в лесу

В соцсетях горожане рассказали о странной находке в лесу. Улан-удэнцы обнаружили место, где на соснах развешаны разные мягкие игрушки больших размеров. Это место произвело на них огромное впечатление.

Недоумение жителей развеяли другие горожане, которые сообщили, что некоторые игрушки находятся в лесу уже более шести лет.

«Добавляются ещё. Находятся между дачами ст. Учитель и ст. Мостовой. Днём прикольно, по темноте страшно».

Мнения пользователей соцсетей относительно мягких игрушек в лесу разделились: одни посчитали, что это мило и забавно, другим такая идея «украшательства» леса не понравилась.

«Это медвежья долина», «Выглядит крипово», «И неприятно, и не к месту», «Как в фильме ужасов», «Почему один негатив. Люди, улыбайтесь чаще».

Отметим, несколько лет назад подобную «акцию» организовали в сотых кварталах. Там неизвестные развешали мягкие игрушки в Парке счастливых людей.

«У нас как-то в парке развесили на деревьях ростовых кукол, с человеческий рост. Я когда в сумерках туда зашла, чуть кондрашка не хватил», - делятся впечатлениями улан-удэнцы.







Фото: соцсети