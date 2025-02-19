Общество 19.02.2025 в 17:20

В России продлили программу маткапитала еще на 5 лет

Кроме того, размер маткапитала с 1 февраля был проиндексирован с учетом инфляции
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России продлили программу маткапитала еще на 5 лет

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении программы материнского (семейного) капитала. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – по 31 декабря 2030 года – предложил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, сообщает сайт Госдумы РФ.

- После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал, – подчеркнул Вячеслав Володин.

- Поддержка семей с детьми, будущих родителей – приоритет в работе депутатов. Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей, – напомнил Председатель Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, что «несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан».

 

Фото: Номер один

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