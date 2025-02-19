Жители Улан-Удэ жалуются на скользкие дороги и лестницы

Улан-удэнцы, проживающие в разных микрорайонах города, сообщают о проблемах со своевременной очисткой дорог от снежных накатов и тротуаров от снега и наледи.

«На протяжении месяца или уже двух, дорога - подъем с улицы Сосновой на улицу Норильская к остановке общественного транспорта совсем не убирается, а только посыпается. Но ни заехать, ни спуститься без усилий невозможно. Мешает огромный накат, три колеи и шишки такого размера, что автомобили поднимаются «вприпрыжку», а скоро и совсем по лестнице будут объезжать».

Жаловались горожане и на лестницу на ул. Октябрьская,19. Под снегом и льдом не видно ступенек «Это не пешеходная зона, а опасный каток».

Такая же ситуация наблюдается на пр. Победы.

«Лестница на пр. Победы. Ни подняться, ни спуститься», - жалуются раздосадованные улан-удэнцы.

Об этой же проблеме недавно сообщали активисты Народного фронта в Бурятии.

«Лестницы по улицам Добролюбова, Ринчино, Буйко-Норильской и подъем на Мокрова занесены снегом, не чистятся и травмоопасны из-за образовавшегося льда на ступенях.

Особенно от заснеженных лестниц страдают пожилые и маломобильные люди, а также семьи с маленькими детьми. Для них подъем и спуск труднопреодолимы.

Жители пытались привлечь внимание городских служб к проблеме - писали в местные паблики в интернете, но безрезультатно.

Народный фронт обратился в администрацию города. Просим почистить лестничные переходы и контролировать их состояние в будущем», - сообщали «фронтовики».







Фото: соцсети