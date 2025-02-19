В Улан-Удэ действует одна официально открытая ледовая переправа, расположенная в мкрн Мостовой. Толщину льда спасатели Комитета по ГО и ЧС и общественной безопасности измеряют два раза в неделю.

- Замеры проводятся в трёх точках: в начале, середине и конце переправы. Сейчас толщина льда достигает 71 см, что позволяет обеспечить безопасный проезд транспорта массой до 3,5 тонн, включая спецмашины, такие как пожарные автомобили и грейдеры для очистки дороги от снега. Минимально допустимая толщина льда 50 см, - уточнил спасатель Алексей Савельев.

Переправу в мкрн Мостовой открыли 10 января. Ее длина составляет около 400 метров. В прошлом году ледовую переправу закрыли в марте. О планах по ее закрытию в этом году пока не сообщалось.

Фото: скриншот видео Комитета ГО и ЧС