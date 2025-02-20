В Бурятии ситуацию с бешенством собак признали сложной

Эпизоотическую ситуацию по бешенству в Бурятии признали сложной и начали принимать активные меры по недопущению распространения опасного заболевания. Накануне ветеринарная служба республики провела усиленную вакцинацию домашних животных.

Привили собак и кошек в микрорайонах 126, 125, 127, 124 Октябрьского района Улан-Удэ и ДНТ Саянтуйского поселения Тарбагатайского района. В Улан-Удэ вакцинировано 284 животных, в Тарбагатайском районе — более 600 собак и кошек.

- Призываем жителей Бурятии быть бдительными и не допускать самовыгула своих собак. При подозрительных симптомах у питомца или контакте с дикими животными, сообщайте на горячую линии Управления ветеринарии по телефону 36-20-22, - призывают в ведомстве.

Вакцинировать животных против бешенства можно на ветеринарных станциях:

Улан-Удэ: ул. Зои Космодемьянской, 12 - 43-79-71, 41-89-14; ул. Родины, 11, тел. 18-00-05; ул. Шульца, 4, тел. 18-00-25.

Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Пушкина, 1. тел: 8(30146)56-024

Фото: loon.site