Общество 20.02.2025 в 09:39

В Бурятии ситуацию с бешенством собак признали сложной

Ветеринары призывают вакцинировать домашних животных
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ситуацию с бешенством собак признали сложной

Эпизоотическую ситуацию по бешенству в Бурятии признали сложной и начали принимать активные меры по недопущению распространения опасного заболевания. Накануне ветеринарная служба республики провела усиленную вакцинацию домашних животных.

Привили собак и кошек в микрорайонах 126, 125, 127, 124 Октябрьского района Улан-Удэ и ДНТ Саянтуйского поселения Тарбагатайского района. В Улан-Удэ вакцинировано 284 животных, в Тарбагатайском районе — более 600 собак и кошек.

- Призываем жителей Бурятии быть бдительными и не допускать самовыгула своих собак. При подозрительных симптомах у питомца или контакте с дикими животными, сообщайте на горячую линии Управления ветеринарии по телефону 36-20-22, - призывают в ведомстве.

Вакцинировать животных против бешенства можно на ветеринарных станциях:

Улан-Удэ: ул. Зои Космодемьянской, 12 - 43-79-71, 41-89-14; ул. Родины, 11, тел. 18-00-05; ул. Шульца, 4, тел. 18-00-25.

Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Пушкина, 1. тел: 8(30146)56-024

Фото: loon.site

 

Теги
собаки вакцинация

Все новости

Школьница из Улан-Удэ перевела мошенникам деньги бабушки
20.02.2025 в 11:01
Сидеть в трамваях Улан-Удэ будет приятней
20.02.2025 в 10:42
В Улан-Удэ откроется уникальный арт-объект
20.02.2025 в 10:41
В Бурятии большинство водителей остаются ни с чем после ДТП со скотом
20.02.2025 в 10:20
Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме обмана с использованием маркетплейсов
20.02.2025 в 10:14
Белый месяц в Улан-Удэ отпразднуют массовым ёхором
20.02.2025 в 10:01
35-летний житель Селенгинска украл деньги у своей собутыльницы
20.02.2025 в 09:54
В центре Улан-Удэ ограничили движение в пяти местах
20.02.2025 в 09:49
В Бурятии ситуацию с бешенством собак признали сложной
20.02.2025 в 09:39
«Стопу почти оторвало»
20.02.2025 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Школьница из Улан-Удэ перевела мошенникам деньги бабушки
Пенсионерка отдала их внучке на хранение
20.02.2025 в 11:01
Сидеть в трамваях Улан-Удэ будет приятней
В вагонах обновляют чехлы для сидений
20.02.2025 в 10:42
В Бурятии большинство водителей остаются ни с чем после ДТП со скотом
Хозяев животных удается установить лишь в каждом пятом случае
20.02.2025 в 10:20
Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме обмана с использованием маркетплейсов
Об этом рассказали в компании Wildberries и Russ
20.02.2025 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru