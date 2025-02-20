В центре Улан-Удэ ограничили движение в пяти местах

В центре Улан-Удэ продолжаются работы по обновлению коммунальной инфраструктуры. Как сообщили в мэрии, из-за этого на данный момент там ограничено движение на пути участках. Ограничения действуют:Объезд организован через ул. Свободы, Кирова и Шмидта. Маршруты общественного транспорта не изменились. Ограничение действует до конца марта.Движение ограничено по полосам. Схема движения общественного транспорта осталась прежней. Пешеходный переход у ул. Смолина временно закрыт, вместо него предусмотрен новый переход у д/с «Алые Паруса». Ограничение действует до начала июня.- Ограничено движение по полосам. Схема движения общественного транспорта не изменилась. Ограничение действует до начала марта.- Ограничено движение по полосам. Общественный транспорт на этом участке не ездит. Ограничение действует до апреля.- Движение возможно только прямо в сторону остановки «Виадук». Объезд через ул. Ербанова и Ранжурова. Изменены маршруты автобусов № 97 и 97К. Переход на перекрестке по ул. Сухэ-Батора закрыт. Ограничение действует до конца марта.«Эти меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и обеспечение безопасности горожан. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты объезда участков с ограниченным движением. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к горожанам в мэрии города.