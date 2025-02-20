Общество 20.02.2025 в 09:49
В центре Улан-Удэ ограничили движение в пяти местах
Горожан просят заранее планировать маршрут
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ продолжаются работы по обновлению коммунальной инфраструктуры. Как сообщили в мэрии, из-за этого на данный момент там ограничено движение на пути участках. Ограничения действуют:
- на ул. Куйбышева рядом с центральным стадионом
Объезд организован через ул. Свободы, Кирова и Шмидта. Маршруты общественного транспорта не изменились. Ограничение действует до конца марта.
- на ул. Каландаришвили возле ВСГУТУ
Движение ограничено по полосам. Схема движения общественного транспорта осталась прежней. Пешеходный переход у ул. Смолина временно закрыт, вместо него предусмотрен новый переход у д/с «Алые Паруса». Ограничение действует до начала июня.
- на ул. Банзарова от ул. Шмидта до ул. Смолина
- Ограничено движение по полосам. Схема движения общественного транспорта не изменилась. Ограничение действует до начала марта.
- на ул. Набережная
- Ограничено движение по полосам. Общественный транспорт на этом участке не ездит. Ограничение действует до апреля.
- на ул. Смолина возле БГУ
- Движение возможно только прямо в сторону остановки «Виадук». Объезд через ул. Ербанова и Ранжурова. Изменены маршруты автобусов № 97 и 97К. Переход на перекрестке по ул. Сухэ-Батора закрыт. Ограничение действует до конца марта.
«Эти меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и обеспечение безопасности горожан. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты объезда участков с ограниченным движением. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к горожанам в мэрии города.
- на ул. Куйбышева рядом с центральным стадионом
Объезд организован через ул. Свободы, Кирова и Шмидта. Маршруты общественного транспорта не изменились. Ограничение действует до конца марта.
- на ул. Каландаришвили возле ВСГУТУ
Движение ограничено по полосам. Схема движения общественного транспорта осталась прежней. Пешеходный переход у ул. Смолина временно закрыт, вместо него предусмотрен новый переход у д/с «Алые Паруса». Ограничение действует до начала июня.
- на ул. Банзарова от ул. Шмидта до ул. Смолина
- Ограничено движение по полосам. Схема движения общественного транспорта не изменилась. Ограничение действует до начала марта.
- на ул. Набережная
- Ограничено движение по полосам. Общественный транспорт на этом участке не ездит. Ограничение действует до апреля.
- на ул. Смолина возле БГУ
- Движение возможно только прямо в сторону остановки «Виадук». Объезд через ул. Ербанова и Ранжурова. Изменены маршруты автобусов № 97 и 97К. Переход на перекрестке по ул. Сухэ-Батора закрыт. Ограничение действует до конца марта.
«Эти меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и обеспечение безопасности горожан. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты объезда участков с ограниченным движением. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к горожанам в мэрии города.
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