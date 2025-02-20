Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме обмана с использованием маркетплейсов

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей. Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа, чтобы украсть деньги и данные клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

- Команда информационной безопасности Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему. Злоумышленники предлагают клиентам отменить заказ, у которого истек срок бесплатного хранения, назвав код из СМС, - рассказали в пресс-службе.

Схема выглядит следующим образом: покупателю поступает звонок якобы от сотрудника маркетплейса, который сообщает об истечении «срока бесплатного хранения заказа».

Затем злоумышленник предлагает отменить заказ, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение, и когда убежденный клиент соглашается, звонящий просит назвать код, который поступит в СМС.

В Wildberries и Russ указали, что мошенники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.

- Это новая вариация одной из схем социальной инженерии, когда злоумышленник под любым предлогом пытается выманить у жертвы код из смс. Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента - например, от личного кабинета на «Госуслугах» - или списать средства с его банковской карты, - отметили в пресс-службе.

Фото: loon.site