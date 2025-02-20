Общество 20.02.2025 в 10:42

Сидеть в трамваях Улан-Удэ будет приятней

В вагонах обновляют чехлы для сидений
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Текст: Андрей Константинов
Сидеть в трамваях Улан-Удэ будет приятней
Чехлы для сидений обновляют в трамваях Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, новые чехлы изготовлены из качественных материалов, устойчивых к износу. Они легко чистятся и разработаны с учетом особенностей эксплуатации в общественном транспорте.

Отшить чехлы для сидений поручил первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев. Первым обновку получил вагон №78 модели КТМ – 71-619КТ бежевого цвета, который эксплуатируется с 2004 года. После пилотного периода эксплуатации было принято решение поэтапно пошить чехлы для всех вагонов данной модели.


На сегодняшний день в новые чехлы одели на сиденья в трамвае №74 и №78, следующий на очереди вагон №87.

– Мы стремимся обеспечить наилучшие условия для наших горожан, и обновление чехлов – это важный шаг в этом направлении. Очень просим наших пассажиров бережно относиться к имуществу, не портить чехлы, ведь каждому человеку приятно сесть на чистое сидение. А мы продолжаем работать над улучшением качества оказания транспортных услуг, – отметил исполняющий обязанности директора МУП «Управление трамвая» Иван Агафонов.

В «Львятах» также продолжаются работы по обивке сидений, ее заменили уже в 7 вагонах.
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