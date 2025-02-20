Школьница из Улан-Удэ перевела мошенникам деньги бабушки

17-летнюю школьницу из Улан-Удэ мошенники развели по уже всем известной схеме, связанной с сообщением смс-кодов, запугиванием правоохранителями и «сохранением» денежных сбережений на безопасных счетах. В итоге введенная в заблуждение девушка отдала преступникам 300 тысяч рублей своей бабушки, которая та доверила ей на хранение.

18 февраля в полицию Улан-Удэ обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что неделей ранее её 17-летней внучке поступил звонок от сотрудника компании сотовой связи и сообщила, что заканчивается срок действия её сим-карты.

- Чтобы продлить срок действие договора, девушка продиктовала пришедшие ей в смс-коды. Сразу после этого на связь с нею вышел специалист сервиса ID и предупредил школьницу о взломе её аккаунта на портале гослуслуг и получении мошенниками персональных данных её и её родителей. Чтобы пресечь их утечку, собеседник советовал взаимодействовать и «задекларировать» их деньги, - рассказали в полиции республики.

Узнав, что родители в разводе, а мать в настоящее время находится в другом городе мошенники настояли «задекларировать» деньги бабушки. О состоявшемся разговоре аферист потребовал никому не рассказывать.

Позвонивший правоохранитель объяснил, что старшеклассницу могут привлечь к уголовной ответственности за вред государству и предоставление данных интернет-преступникам.

- Следуя указаниям звонивших, несовершеннолетняя зашла в свое мобильное банковское приложение и совершила перевод 300 тысяч рублей по указанному номеру. Средства эти принадлежали бабушке, которая дала их ей на хранение. Позднее о произошедшем девушка ей рассказала и вместе с внучкой она направилась в полицию.

Полиция Бурятии призывает жителей республики провести беседы со своими детьми об опасности мошенничеств и объяснить им, как вести себя в случае разговоров с киберпреступниками. Важно отметить недопустимость денежных переводов ни под какими предлогами. Информированность об обманных схемах — это ответственность каждого из нас.

Фото: loon.site