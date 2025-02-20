Общество 20.02.2025 в 11:09

В Бурятии запущен хронометр обратного отсчета времени до 80-летия Победы

В честь этого был выпущен видеоролик-поэма «80 строк о Победе»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии запущен хронометр обратного отсчета времени до 80-летия Победы

В Бурятии запущен хронометр обратного отсчета времени до 80-летия Победы. 19 февраля было ровно 80 дней до Дня празднования Великой Победы. В честь этого был выпущен видеоролик-поэма «80 строк о Победе» (возрастное ограничение 0+).

В районах Бурятии также прошли акции «80 дней до Победы», на которых состоялось торжественное открытие хронометра обратного отсчета времени до 9 мая 2025 года.

- Уважаемые земляки! Сегодня очень символичный день – осталось ровно 80 дней до 9 Мая, 80-летнего юбилея Великой Победы, который объединяет нас памятью, гордостью и благодарностью великому поколению Победителей. В преддверии большой даты жители Бурятии, представители разных профессий, молодежь, ветераны объединились, чтобы почтить подвиг наших героев. Мы создали по-настоящему народный проект, наполненный теплом и уважением к тем, кто отстоял нашу Родину. Это видео, поэма «80 строк о Победе» - наша общая память, наша признательность поколению Победителей, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Текст к видео написала народная артистка Бурятии Надежда Мунконова, а записывали и снимали его мы с вами - жители республики. Вместе мы – сила! – подытожил глава.

Напомним, в Бурятии сейчас проживают 1538 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 20 человек – участники войны. К юбилейной дате предусмотрены выплаты из федерального и республиканского бюджетов.

Утвержден Республиканский план мероприятий по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы.  Начата работа по мониторингу жилищных условий, медицинскому обследованию ветеранов. По республике проходят акции, посвященные 80-летию Великой Победы.


Фото: скриншот видео, тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова

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80-летие ВОВ Бурятия

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