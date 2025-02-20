Жителей центра Улан-Удэ лишили единственного источника воды

Строительный работы, проводимые в центре Улан-Удэ, перекрыли доступ жителям улицы Профсоюзная к их единственному источнику водоснабжения. Водоколонку рабочие огородили забором, поэтому доступ к ней стал невозможным.

Возмущенные горожане были вынуждены обратиться в прокуратуру.

- Прокуратура Советского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома по ул. Профсоюзная, 3 и установила, что проживающие на данному адресу граждане обеспечиваются холодным водоснабжением через водоразборную колонку на ул. Шмидта, 39/2. Однако в ноябре 2024 года в связи с проведением строительных работ территория, прилегающая к колонке, была огорожена забором, в связи с чем доступ к ней стал невозможным, - рассказали в прокуратуре республики.

Руководителю районной администрации прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения проблема жителей была решена. Доступ к колонке стал свободным.

Фото: loon.site