Общество 20.02.2025 в 11:39
В Улан-Удэ закроют улицу Свободы
А улица Шмидта станет главной
Текст: Андрей Константинов
Об очередных изменениях в движении по центру Улан-Удэ сообщили сегодня в мэрии города. Теперь там с 17 марта в связи с ремонтом коммунальных сетей будет закрыта улица Свободы. Движение пойдёт по улице Шмидта, где будет изменён приоритет: она станет главной по отношению ко всем улицам, её пересекающим.
В связи с перекрытием улицы Свободы идущий по ней общественный транспорт перенаправят на улицу Шмидта.
Напомним, ранее в центре Улан-Удэ из-за ремонта коммунальной инфраструктуры ограничили движение на пяти участках дорог.
В связи с перекрытием улицы Свободы идущий по ней общественный транспорт перенаправят на улицу Шмидта.
Остановку общественного транспорта с улицы Советская перенесут на временную.
Напомним, ранее в центре Улан-Удэ из-за ремонта коммунальной инфраструктуры ограничили движение на пяти участках дорог.
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