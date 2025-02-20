Общество 20.02.2025 в 12:17

В Улан-Удэ обнаружили пенсионерку-лихачку

Женщина насобирала 69 штрафов за превышение скорости
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обнаружили пенсионерку-лихачку
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали почти 100 тысяч рублей с 64-летней горожанки, чей автомобиль 69 раз нарушил скоростной режим. Машина пенсионерки регулярно попадал в прицелы дорожных камер, но оплачивать штрафы женщина не торопилась.
 
После того, как сроки добровольной оплаты штрафов вышли, за дело взялись судебные приставы.

«Задолженность была взыскана с банковских счетов должницы. Кроме этого, из-за их несвоевременного погашения злостной нарушительнице придется выплатить еще 39 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. В итоге общая сумма, которую выплатит горожанка, составит 91 тысячу рублей», - рассказали в УФССП Бурятии.
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