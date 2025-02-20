Семьям участников СВО вручили поздравительные открытки к 23 февраля

Минсоцзащиты Бурятии и Союз солдатских родителей республики изготовили и отправили поздравительные открытки во все районы республики для членов семей участников специальной военной операции.

К примеру, в Кяхтинском районе их вручили в рамках акции «Vоинам Слава и Память!».

- Эту акцию мы проводим совместно с представителями молодёжной палаты Народного Хурала РБ, Молодежной палаты при Совете депутатов Кяхтинского района, депутатского корпуса города Кяхта и района, фонда «Защитники Отечества». Отцы воинов и сами участники СВО получили открытки ко Дню защитника Отечества. Сегодня на учёте у нас - 2060 членов семей участников СВО, - рассказывает начальник отдела соцзащиты населения Ирина Сафронова.

По словам Ирины Викторовны, 21 февраля также в рамках акции в Гарнизонном Доме офицеров города Кяхта ко Дню Защитника Отечества состоится церемония награждение и тематический концерт (возрастное ограничение 0+). Мероприятия, приуроченные к 23 февраля пройдут в 49 поселениях Кяхтинского района.

Фото: минсоцзащиты РБ