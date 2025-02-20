Общество 20.02.2025 в 12:50

Семьям участников СВО вручили поздравительные открытки к 23 февраля

Акцию организовали минсоцзащиты Бурятии и Союз солдатских матерей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьям участников СВО вручили поздравительные открытки к 23 февраля

Минсоцзащиты Бурятии и Союз солдатских родителей республики изготовили и отправили поздравительные открытки во все районы республики для членов семей участников специальной военной операции. 

К примеру, в Кяхтинском районе их вручили в рамках акции «Vоинам Слава и Память!». 

- Эту акцию мы проводим совместно с представителями молодёжной палаты Народного Хурала РБ, Молодежной палаты при Совете депутатов Кяхтинского района, депутатского корпуса города Кяхта и района, фонда «Защитники Отечества». Отцы воинов и сами участники СВО получили открытки ко Дню защитника Отечества. Сегодня на учёте  у нас -  2060 членов семей участников СВО, - рассказывает начальник отдела соцзащиты населения Ирина Сафронова.

По словам Ирины Викторовны, 21 февраля также в рамках акции в Гарнизонном Доме офицеров города Кяхта ко Дню Защитника Отечества состоится церемония награждение и тематический концерт (возрастное ограничение 0+). Мероприятия, приуроченные к 23 февраля пройдут в 49 поселениях Кяхтинского района. 

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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