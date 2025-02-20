Общество 20.02.2025 в 13:17

В Бурятии начали приём заявок на фестиваль «Джидинская рыбалка 2025»

Увлекательное мероприятие состоится 8 марта в селе Джида
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начали приём заявок на фестиваль «Джидинская рыбалка 2025»

В Бурятии начали приём заявок на фестиваль «Джидинская рыбалка 2025» (возрастное ограничение 0+). Увлекательное мероприятие состоится 8 марта, в субботу, в селе Джида на карьере «Офицерский».

- Мы приглашаем всех любителей зимней подледной рыбалки принять участие в соревнованиях. К участию допускаются команды из трех человек – мужская команда, женская команда и детская команда. В детской команде могут быть участники в возрасте от 6 до 13 лет. На турнир им нужно иметь с собой свидетельство о рождении, - сообщили в администрации Джидинского района.

Также в рамках фестиваля пройдут конкурсы: конкурс за лучшие рыбные блюда, конкурс на лучшие поделки на тему «рыбалка», конкурс детских рисунков на тему «рыбалка». Кроме того, во время фестиваля будет проводиться лотерея, в которой главным призом станет «Боргойский баран».

По итогам подледной рыбалки победителей наградят денежными призами в номинациях: Мужская команда, Женская команда, Детская команда до 13 лет, Лучшая форма команды, Лучшая кричалка команды.

Специальные призы будут вручены самому юному и возрастному рыбакам. (при предъявлении документов).

Заявки на участие в фестивале «Джидинская рыбалка 2025» принимаются до 7 марта, исключение будут предоставлены международным командам в день проведения фестиваля.

Заявки подаются онлайн по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67b4327b90fa7b4e1a7e1984/. Также заявки на участие можно подать по телефону 89243972448 или на эл. адрес tsidenov.vd@mail.ru.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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джидинский район рыбалка

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