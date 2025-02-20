В центре Улан-Удэ появятся платные парковки

На очередном заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ депутаты рассмотрели инициативу по созданию в центре города платных парковок.«Проблема нехватки парковочных мест в центре стоит остро. Припарковаться в центре, возле торговых центров становится всё сложнее. По данным комитета по транспорту, потребительском рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, в городе зарегистрировано более 190 тысяч автомобилей, и это без учета машин, ежедневно въезжающих из пригородов», - пояснили в пресс-службе горсовета.Наиболее загруженным участком, по данным мэрии, является зона в пределах улиц Ербанова, Борсоева, проспекта 50-летия Октября, Балтахинова, Ленина и Коммунистической. В качестве пилотного проекта первую платную парковку планируется открыть в районе Гостиных рядов.Уже есть проектная компания, которая предлагает свои услуги. Она готова бесплатно распланировать места для парковок без угрозы для дорожного движения. Однако запуск пилотного проекта не имеет смысла без системы штрафов.- Надо понимать, что штрафы не коснутся тех, кто припарковал машину на час – два. Платная парковка - это для тех, кто оставляет машину на весь день. Перед нами стоит задача не допустить, чтобы в результате введения платных парковок машины в итоге перекочевали во дворы горожан. Почему в качестве пилота также выбраны Гостиные ряды, наименее загруженный участок, там мало жилого сектора. Не должна также пострадать торговля, — высказал свои пожелания председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.