Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем защитника Отечества

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с праздником - Днем Защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашего народа, нерушимую связь всех поколений защитников Родины.По инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина, в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.Армия, мужество и сила многонационального народа являются основой независимости нашей страны, залогом мира и безопасности. Воины Бурятии во все времена достойно сражались за свободу государства, проявляя верность боевому знамени и военной присяге.Самые тёплые слова поздравления адресую нашим уважаемым ветеранам войны и тыла, которые отстояли свободу и независимость Отчизны, восстановили страну. Их подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, доблести и чести, будут служить неиссякаемым источником духовной силы последующим поколениям.В этот праздничный день мы выражаем благодарность и признательность всем защитникам Отечества и тем, кто служил и служит на благо своей страны, кто своим мужеством и воинской доблестью обеспечивает стабильность нашего государства, укрепляет его славу и мощь.Сегодня мы гордимся подвигами участников специальной военной операции, среди которых немало наших земляков. Они выполняют самую важную миссию, отстаивая интересы нашей страны, защищая граждан России. Жители Бурятии по зову сердца искренне помогают нашим воинам. И в этом несокрушимом единстве – залог нашей победы.В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Всего самого доброго и светлого Вам, Вашим родным и близким!