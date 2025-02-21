Инфляцию в Бурятии затормозит перезагрузка

Как мало, оказывается, нужно людям для счастья. Стоило американскому президенту сделать один телефонный звонок в Москву, как народ повеселел. И начал мечтать о светлом будущем. Акции российских компаний «зазеленели», курс рубля вырос на 10%, а обыватели заговорили о скором прекращении вооруженного конфликта.О том, чего ждать от формирующегося потепления отношений с Америкой, насколько снятие нефтяных санкций и укрепление рубля повлияют на инфляцию и приведет ли к увеличению качества жизни населения Бурятии - в материале «Номер один».Напомним, что на прошлой неделе курс доллара к рублю на Форекс со 100 рублей опустился ниже 90, что произошло впервые за последние пять месяцев. В Москве обменники даже приостановили свою работу в связи с произошедшим обвалом доллара. Позже курс доллара несколько приподнялся, но динамика налицо.При этом курс доллара начал падать за день до 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Что свидетельствовало об одном: инсайдеры знали о предстоящих переговорах между двумя лидерами по поводу Украины. В связи с этим возникла реальная надежда на прекращение вооруженного конфликта, на снятие санкций.- Безусловно, то, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, означает выход страны из международной изоляции и дает возможность для начала диалога по урегулированию российско-украинского кризиса, причем это может произойти уже весной этого года. Для нашей экономики главным останется вопрос снятия санкций на поставку нефти. Если этот вопрос удастся решить в ходе переговоров, то бюджет получит дополнительные ресурсы для решения как социальных, так и инфраструктурных проблем, кроме того, часть этих дополнительных средств, безусловно, пойдет на укрепление обороноспособности страны. Но в любом случае приток дополнительных валютных поступлений в Россию скажется на курсе рубля в положительном ключе: рубль имеет шансы укрепиться, — полагает экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский. - Для Бурятии нормализация отношений с западными странами и возвращение к формату полноценных торгово-экономических отношений еще более важны, чем для западных регионов.Ведь страны Азиатско-Тихоокеанского региона часто координируют свои действия с США, и, если здесь произойдет потепление отношений, возможен быстрый рост инвестиций и поставок.Первой отреагировала Южная Корея - Hyundai вернется в Россию. Автопроизводитель изучает возможность выкупить обратно свой бывший завод в Питере после переговоров Путина и Трампа, пишут южнокорейские СМИ. Это позволит потеснить китайский автопром, который монополизировал поставку в Россию новых автомобилей по завышенным в несколько раз ценам.Также в Россию хотят вернуться LG, Samsung и другие южнокорейские бренды. Судя по всему, то, что из-за санкций они фактически потеряли крупнейший рынок, стимулирует южнокорейцев побыстрее возвращаться в Россию.И, думается, серьезных препятствий этому не будет: российские власти заинтересованы в скорейшем выходе страны из режима экономического бойкота и дадут южнокорейцам шанс для того, чтобы они снова зашли на наш рынок и создали новые рабочие места.- Для Бурятии очень важно сегодня то, как будут складываться отношения с Монголией - страной, которая за три года совершила мощнейший рывок с помощью иностранных инвестиций. Пока они делают ставку на добычу полезных ископаемых, но кроме этого у нашей республики и Монголии есть немало возможностей для укрепления отношений в сфере экономики. Например, после 2022 года у нас произошел провал в области туризма. Монголы просто перестали к нам ездить, у них в стране посещение Бурятии стало расцениваться как очень рискованное мероприятие. Поскольку они серьезно зависят от США, поездок в эту страну и получения вида на жительства. Кроме того, монголы боятся иметь экономические дела в России, опасаясь вторичных санкций. Как только Россия снова задружит с США, все препоны уберутся очень быстро, — говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.По его словам, в России весьма позитивно оценили заявление американского президента о том, что «Россию зря исключили из «семерки» ведущих мировых держав». Это означает сигнал — Россию снова могут пригласить в клуб крупнейших экономически развитых стран, что будет важным шагом к возобновлению диалога и инвестиций в экономику России».Еще одна возможность для Бурятии — рост авиатранспортного потока. Эмбарго на поставку авиалайнеров серьезно сказалось на безопасности полетов. При этом надежды на быстрое производство «Суперджетов» и иркутских лайнеров «МС-21» не оправдались. Придется что-то делать с заменой парка воздушных судов. Судя по всему, друг Дональд решит проблему ускоренных поставок новеньких американских «Боингов» для российских авиакомпаний, которым все сложнее летать на старых авиалайнерах в условиях запрета на поставку авиазапчастей к ним. Новые американские самолеты будут весьма кстати для организации авиарейсов из международного аэропорта «Байкал» в Улан-Батор, Бангкок, Пекин и Сеул. А также для расширения общероссийской сети в связи с ростом внутреннего потока туристов.Кроме того, вслед за снижением курса доллара также несколько снизился и курс юаня. А ведь именно дешевеющая китайская валюта может повлиять на уровень цен на завозимое в Бурятию продовольствие и стоимость товаров на маркетплейсах.Если санкции снимут, то товары будут завозиться в Россию не окружным путем, оплачивая дополнительные логистические издержки, а напрямую. Для Бурятии же стоимость транспортных услуг традиционно была высока. Также, если западные каналы поставок импорта в Россию снова заработают, отпадет необходимость гонять из Москвы фуры во Владивосток, что перегружает федеральные автодороги и приводит к ускоренному износу дорог в нашем регионе.Экономисты объясняют курсовые колебания российской валюты эффектом долгого ожидания перемен. Звонок Трампа, который сразу же выводит Россию из режима изоляции от западного мира, в которой страна оказалась после 24 февраля 2022 года, весьма вдохновил инвесторов. Участники рынка восприняли его как знак о предстоящем окончании трехлетней спецоперации.Укрепление рубля логично из-за того, что инвесторы начали переводить деньги из валютных активов в рублевые. Валюта стала дешевле, причем вся, в том числе и японская йена.Так, стоимость автомобилей из Японии почти сразу же снизилась на 5% - по результатам торгов на электронных аукционах 13 февраля. Подешевела и растаможка во Владивостоке — она традиционно рассчитывается по курсу евро. Так что россиянам есть смысл смотреть за валютными курсами — доллары для «импортозамещенной» страны значат очень многое.Однако дальнейшие перспективы рубля остаются неопределенными. Так, ставка Центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 21% - самом высоком значении для России с 2002 года.«Устойчивое инфляционное давление усилилось, — пишет ЦБ: годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году. Месячные темпы инфляции еще выше, признает регулятор: с поправкой на сезонность в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении они достигали 12,1%. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — отмечает ЦБ.Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен: если в октябре он «ждал» ее на уровне 4,5 - 5%, то теперь это 7 - 8%. В среднем за год инфляция составит 9,1 - 9,8% — в полтора раза выше, чем в октябрьских оценках.Тем не менее в Бурятии ряд экономистов высказали опасения. Мол, если страна перейдет на мирные рельсы, то как быть с военной промышленностью, которая сегодня получает огромные ассигнования и является локомотивом для российской экономики, обеспечивая рост производства и позитивную экономическую картинку? Если денег не будет, то заводы встанут и возникнет безработица? Однако в целом российская экономика не особо перестроилась на военные рельсы. Да, в Бурятии предприятия ВПК обеспечены заказами, но что-то не видно большого числа новых заводов в этой сфере, как это было в период Великой Отечественной войны, когда вся экономика перешла в положение мобилизации в режиме «все для фронта, все для победы». И резкое сокращение гособоронзаказа вряд ли вызовет большие сложности. Хотя сильное сокращение расходов в ВПК вряд ли произойдет в ближайшие годы: средства на оборонку, учитывая общую геополитическую напряженность, будут выделяться и после заключения мирного соглашения. Так что жесткой просадки оборонной промышленности не произойдет.В любом случае снятие санкций, пусть не всех и не сразу, окажет немедленное позитивное влияние на российскую экономику и укрепит национальную валюту, что поможет нам пережить сложные времена.