Общество 21.02.2025 в 06:00
Инфляцию в Бурятии затормозит перезагрузка
В республике надеются на снижение цен на импортные товары и услуги от дружбы с США
Текст: Дмитрий Родионов
Как мало, оказывается, нужно людям для счастья. Стоило американскому президенту сделать один телефонный звонок в Москву, как народ повеселел. И начал мечтать о светлом будущем. Акции российских компаний «зазеленели», курс рубля вырос на 10%, а обыватели заговорили о скором прекращении вооруженного конфликта.
О том, чего ждать от формирующегося потепления отношений с Америкой, насколько снятие нефтяных санкций и укрепление рубля повлияют на инфляцию и приведет ли к увеличению качества жизни населения Бурятии - в материале «Номер один».
Второе дыхание рубля
Напомним, что на прошлой неделе курс доллара к рублю на Форекс со 100 рублей опустился ниже 90, что произошло впервые за последние пять месяцев. В Москве обменники даже приостановили свою работу в связи с произошедшим обвалом доллара. Позже курс доллара несколько приподнялся, но динамика налицо.
При этом курс доллара начал падать за день до 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Что свидетельствовало об одном: инсайдеры знали о предстоящих переговорах между двумя лидерами по поводу Украины. В связи с этим возникла реальная надежда на прекращение вооруженного конфликта, на снятие санкций.
- Безусловно, то, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, означает выход страны из международной изоляции и дает возможность для начала диалога по урегулированию российско-украинского кризиса, причем это может произойти уже весной этого года. Для нашей экономики главным останется вопрос снятия санкций на поставку нефти. Если этот вопрос удастся решить в ходе переговоров, то бюджет получит дополнительные ресурсы для решения как социальных, так и инфраструктурных проблем, кроме того, часть этих дополнительных средств, безусловно, пойдет на укрепление обороноспособности страны. Но в любом случае приток дополнительных валютных поступлений в Россию скажется на курсе рубля в положительном ключе: рубль имеет шансы укрепиться, — полагает экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский. - Для Бурятии нормализация отношений с западными странами и возвращение к формату полноценных торгово-экономических отношений еще более важны, чем для западных регионов.
Привет от дяди Сэма
Ведь страны Азиатско-Тихоокеанского региона часто координируют свои действия с США, и, если здесь произойдет потепление отношений, возможен быстрый рост инвестиций и поставок.
Первой отреагировала Южная Корея - Hyundai вернется в Россию. Автопроизводитель изучает возможность выкупить обратно свой бывший завод в Питере после переговоров Путина и Трампа, пишут южнокорейские СМИ. Это позволит потеснить китайский автопром, который монополизировал поставку в Россию новых автомобилей по завышенным в несколько раз ценам.
Также в Россию хотят вернуться LG, Samsung и другие южнокорейские бренды. Судя по всему, то, что из-за санкций они фактически потеряли крупнейший рынок, стимулирует южнокорейцев побыстрее возвращаться в Россию.
И, думается, серьезных препятствий этому не будет: российские власти заинтересованы в скорейшем выходе страны из режима экономического бойкота и дадут южнокорейцам шанс для того, чтобы они снова зашли на наш рынок и создали новые рабочие места.
Монголы снова поедут
- Для Бурятии очень важно сегодня то, как будут складываться отношения с Монголией - страной, которая за три года совершила мощнейший рывок с помощью иностранных инвестиций. Пока они делают ставку на добычу полезных ископаемых, но кроме этого у нашей республики и Монголии есть немало возможностей для укрепления отношений в сфере экономики. Например, после 2022 года у нас произошел провал в области туризма. Монголы просто перестали к нам ездить, у них в стране посещение Бурятии стало расцениваться как очень рискованное мероприятие. Поскольку они серьезно зависят от США, поездок в эту страну и получения вида на жительства. Кроме того, монголы боятся иметь экономические дела в России, опасаясь вторичных санкций. Как только Россия снова задружит с США, все препоны уберутся очень быстро, — говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.
По его словам, в России весьма позитивно оценили заявление американского президента о том, что «Россию зря исключили из «семерки» ведущих мировых держав». Это означает сигнал — Россию снова могут пригласить в клуб крупнейших экономически развитых стран, что будет важным шагом к возобновлению диалога и инвестиций в экономику России».
Еще одна возможность для Бурятии — рост авиатранспортного потока. Эмбарго на поставку авиалайнеров серьезно сказалось на безопасности полетов. При этом надежды на быстрое производство «Суперджетов» и иркутских лайнеров «МС-21» не оправдались. Придется что-то делать с заменой парка воздушных судов. Судя по всему, друг Дональд решит проблему ускоренных поставок новеньких американских «Боингов» для российских авиакомпаний, которым все сложнее летать на старых авиалайнерах в условиях запрета на поставку авиазапчастей к ним. Новые американские самолеты будут весьма кстати для организации авиарейсов из международного аэропорта «Байкал» в Улан-Батор, Бангкок, Пекин и Сеул. А также для расширения общероссийской сети в связи с ростом внутреннего потока туристов.
Перемен, перемен…
Кроме того, вслед за снижением курса доллара также несколько снизился и курс юаня. А ведь именно дешевеющая китайская валюта может повлиять на уровень цен на завозимое в Бурятию продовольствие и стоимость товаров на маркетплейсах.
Если санкции снимут, то товары будут завозиться в Россию не окружным путем, оплачивая дополнительные логистические издержки, а напрямую. Для Бурятии же стоимость транспортных услуг традиционно была высока. Также, если западные каналы поставок импорта в Россию снова заработают, отпадет необходимость гонять из Москвы фуры во Владивосток, что перегружает федеральные автодороги и приводит к ускоренному износу дорог в нашем регионе.
Экономисты объясняют курсовые колебания российской валюты эффектом долгого ожидания перемен. Звонок Трампа, который сразу же выводит Россию из режима изоляции от западного мира, в которой страна оказалась после 24 февраля 2022 года, весьма вдохновил инвесторов. Участники рынка восприняли его как знак о предстоящем окончании трехлетней спецоперации.
Укрепление рубля логично из-за того, что инвесторы начали переводить деньги из валютных активов в рублевые. Валюта стала дешевле, причем вся, в том числе и японская йена.
Так, стоимость автомобилей из Японии почти сразу же снизилась на 5% - по результатам торгов на электронных аукционах 13 февраля. Подешевела и растаможка во Владивостоке — она традиционно рассчитывается по курсу евро. Так что россиянам есть смысл смотреть за валютными курсами — доллары для «импортозамещенной» страны значат очень многое.
Однако дальнейшие перспективы рубля остаются неопределенными. Так, ставка Центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 21% - самом высоком значении для России с 2002 года.
Инфляция не побеждена
«Устойчивое инфляционное давление усилилось, — пишет ЦБ: годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году. Месячные темпы инфляции еще выше, признает регулятор: с поправкой на сезонность в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении они достигали 12,1%. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — отмечает ЦБ.
Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен: если в октябре он «ждал» ее на уровне 4,5 - 5%, то теперь это 7 - 8%. В среднем за год инфляция составит 9,1 - 9,8% — в полтора раза выше, чем в октябрьских оценках.
Тем не менее в Бурятии ряд экономистов высказали опасения. Мол, если страна перейдет на мирные рельсы, то как быть с военной промышленностью, которая сегодня получает огромные ассигнования и является локомотивом для российской экономики, обеспечивая рост производства и позитивную экономическую картинку? Если денег не будет, то заводы встанут и возникнет безработица? Однако в целом российская экономика не особо перестроилась на военные рельсы. Да, в Бурятии предприятия ВПК обеспечены заказами, но что-то не видно большого числа новых заводов в этой сфере, как это было в период Великой Отечественной войны, когда вся экономика перешла в положение мобилизации в режиме «все для фронта, все для победы». И резкое сокращение гособоронзаказа вряд ли вызовет большие сложности. Хотя сильное сокращение расходов в ВПК вряд ли произойдет в ближайшие годы: средства на оборонку, учитывая общую геополитическую напряженность, будут выделяться и после заключения мирного соглашения. Так что жесткой просадки оборонной промышленности не произойдет.
В любом случае снятие санкций, пусть не всех и не сразу, окажет немедленное позитивное влияние на российскую экономику и укрепит национальную валюту, что поможет нам пережить сложные времена.
О том, чего ждать от формирующегося потепления отношений с Америкой, насколько снятие нефтяных санкций и укрепление рубля повлияют на инфляцию и приведет ли к увеличению качества жизни населения Бурятии - в материале «Номер один».
Второе дыхание рубля
Напомним, что на прошлой неделе курс доллара к рублю на Форекс со 100 рублей опустился ниже 90, что произошло впервые за последние пять месяцев. В Москве обменники даже приостановили свою работу в связи с произошедшим обвалом доллара. Позже курс доллара несколько приподнялся, но динамика налицо.
При этом курс доллара начал падать за день до 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Что свидетельствовало об одном: инсайдеры знали о предстоящих переговорах между двумя лидерами по поводу Украины. В связи с этим возникла реальная надежда на прекращение вооруженного конфликта, на снятие санкций.
- Безусловно, то, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, означает выход страны из международной изоляции и дает возможность для начала диалога по урегулированию российско-украинского кризиса, причем это может произойти уже весной этого года. Для нашей экономики главным останется вопрос снятия санкций на поставку нефти. Если этот вопрос удастся решить в ходе переговоров, то бюджет получит дополнительные ресурсы для решения как социальных, так и инфраструктурных проблем, кроме того, часть этих дополнительных средств, безусловно, пойдет на укрепление обороноспособности страны. Но в любом случае приток дополнительных валютных поступлений в Россию скажется на курсе рубля в положительном ключе: рубль имеет шансы укрепиться, — полагает экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский. - Для Бурятии нормализация отношений с западными странами и возвращение к формату полноценных торгово-экономических отношений еще более важны, чем для западных регионов.
Привет от дяди Сэма
Ведь страны Азиатско-Тихоокеанского региона часто координируют свои действия с США, и, если здесь произойдет потепление отношений, возможен быстрый рост инвестиций и поставок.
Первой отреагировала Южная Корея - Hyundai вернется в Россию. Автопроизводитель изучает возможность выкупить обратно свой бывший завод в Питере после переговоров Путина и Трампа, пишут южнокорейские СМИ. Это позволит потеснить китайский автопром, который монополизировал поставку в Россию новых автомобилей по завышенным в несколько раз ценам.
Также в Россию хотят вернуться LG, Samsung и другие южнокорейские бренды. Судя по всему, то, что из-за санкций они фактически потеряли крупнейший рынок, стимулирует южнокорейцев побыстрее возвращаться в Россию.
И, думается, серьезных препятствий этому не будет: российские власти заинтересованы в скорейшем выходе страны из режима экономического бойкота и дадут южнокорейцам шанс для того, чтобы они снова зашли на наш рынок и создали новые рабочие места.
Монголы снова поедут
- Для Бурятии очень важно сегодня то, как будут складываться отношения с Монголией - страной, которая за три года совершила мощнейший рывок с помощью иностранных инвестиций. Пока они делают ставку на добычу полезных ископаемых, но кроме этого у нашей республики и Монголии есть немало возможностей для укрепления отношений в сфере экономики. Например, после 2022 года у нас произошел провал в области туризма. Монголы просто перестали к нам ездить, у них в стране посещение Бурятии стало расцениваться как очень рискованное мероприятие. Поскольку они серьезно зависят от США, поездок в эту страну и получения вида на жительства. Кроме того, монголы боятся иметь экономические дела в России, опасаясь вторичных санкций. Как только Россия снова задружит с США, все препоны уберутся очень быстро, — говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.
По его словам, в России весьма позитивно оценили заявление американского президента о том, что «Россию зря исключили из «семерки» ведущих мировых держав». Это означает сигнал — Россию снова могут пригласить в клуб крупнейших экономически развитых стран, что будет важным шагом к возобновлению диалога и инвестиций в экономику России».
Еще одна возможность для Бурятии — рост авиатранспортного потока. Эмбарго на поставку авиалайнеров серьезно сказалось на безопасности полетов. При этом надежды на быстрое производство «Суперджетов» и иркутских лайнеров «МС-21» не оправдались. Придется что-то делать с заменой парка воздушных судов. Судя по всему, друг Дональд решит проблему ускоренных поставок новеньких американских «Боингов» для российских авиакомпаний, которым все сложнее летать на старых авиалайнерах в условиях запрета на поставку авиазапчастей к ним. Новые американские самолеты будут весьма кстати для организации авиарейсов из международного аэропорта «Байкал» в Улан-Батор, Бангкок, Пекин и Сеул. А также для расширения общероссийской сети в связи с ростом внутреннего потока туристов.
Перемен, перемен…
Кроме того, вслед за снижением курса доллара также несколько снизился и курс юаня. А ведь именно дешевеющая китайская валюта может повлиять на уровень цен на завозимое в Бурятию продовольствие и стоимость товаров на маркетплейсах.
Если санкции снимут, то товары будут завозиться в Россию не окружным путем, оплачивая дополнительные логистические издержки, а напрямую. Для Бурятии же стоимость транспортных услуг традиционно была высока. Также, если западные каналы поставок импорта в Россию снова заработают, отпадет необходимость гонять из Москвы фуры во Владивосток, что перегружает федеральные автодороги и приводит к ускоренному износу дорог в нашем регионе.
Экономисты объясняют курсовые колебания российской валюты эффектом долгого ожидания перемен. Звонок Трампа, который сразу же выводит Россию из режима изоляции от западного мира, в которой страна оказалась после 24 февраля 2022 года, весьма вдохновил инвесторов. Участники рынка восприняли его как знак о предстоящем окончании трехлетней спецоперации.
Укрепление рубля логично из-за того, что инвесторы начали переводить деньги из валютных активов в рублевые. Валюта стала дешевле, причем вся, в том числе и японская йена.
Так, стоимость автомобилей из Японии почти сразу же снизилась на 5% - по результатам торгов на электронных аукционах 13 февраля. Подешевела и растаможка во Владивостоке — она традиционно рассчитывается по курсу евро. Так что россиянам есть смысл смотреть за валютными курсами — доллары для «импортозамещенной» страны значат очень многое.
Однако дальнейшие перспективы рубля остаются неопределенными. Так, ставка Центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 21% - самом высоком значении для России с 2002 года.
Инфляция не побеждена
«Устойчивое инфляционное давление усилилось, — пишет ЦБ: годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году. Месячные темпы инфляции еще выше, признает регулятор: с поправкой на сезонность в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении они достигали 12,1%. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — отмечает ЦБ.
Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен: если в октябре он «ждал» ее на уровне 4,5 - 5%, то теперь это 7 - 8%. В среднем за год инфляция составит 9,1 - 9,8% — в полтора раза выше, чем в октябрьских оценках.
Тем не менее в Бурятии ряд экономистов высказали опасения. Мол, если страна перейдет на мирные рельсы, то как быть с военной промышленностью, которая сегодня получает огромные ассигнования и является локомотивом для российской экономики, обеспечивая рост производства и позитивную экономическую картинку? Если денег не будет, то заводы встанут и возникнет безработица? Однако в целом российская экономика не особо перестроилась на военные рельсы. Да, в Бурятии предприятия ВПК обеспечены заказами, но что-то не видно большого числа новых заводов в этой сфере, как это было в период Великой Отечественной войны, когда вся экономика перешла в положение мобилизации в режиме «все для фронта, все для победы». И резкое сокращение гособоронзаказа вряд ли вызовет большие сложности. Хотя сильное сокращение расходов в ВПК вряд ли произойдет в ближайшие годы: средства на оборонку, учитывая общую геополитическую напряженность, будут выделяться и после заключения мирного соглашения. Так что жесткой просадки оборонной промышленности не произойдет.
В любом случае снятие санкций, пусть не всех и не сразу, окажет немедленное позитивное влияние на российскую экономику и укрепит национальную валюту, что поможет нам пережить сложные времена.
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