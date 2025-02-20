Общество 20.02.2025 в 15:21
«Ты родила монстра»
Сибирячка, обвинившая роддом в похищении ребенка, добилась экспертизы
Текст: КП-Новосибирск
Дарья Лузина – многодетная мама из Сибири – уже полгода добивается, чтобы следователи ответили ей на вопрос: действительно ли 16 лет назад она похоронила своего новорожденного ребенка. Сама женщина уверена: ее сына подменили. Как идет расследование - в материале КП-Новосибирск.
Дарья забеременела в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Рожала она в поселке Хандыга в Республике Саха-Якутия.
- Мне сделали кесарево, ребенка сразу не показали: сказали только, что родилась девочка. И это первая странность: на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке, - рассказала сибирячка. – Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет». Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что мой ребенок умер.
Дарья похоронила новорожденную девочку, которую в роддоме назвали ее дочкой.
- Но я тогда не проронила ни слезинки: все внутри говорило, что это не мой ребенок. Так чувствовало мое материнское сердце.
После случившегося Дарья с отцом ребенка рассталась. Она встретила другого мужчину, родила троих детей. Но мысль о том, что у нее может быть еще один сын, не покидала сибирячку, и спустя 15 лет она решила выяснить, что же все-таки произошло в роддоме.
Многодетная мама связалась с бывшим парнем, с которым не общалась 15 лет.
- И у него, и у меня после нашего расставания родились здоровые дети. И не было патологий наследственных.
Когда пришли копии документов ребенка из больницы, вопросов стало только больше:
- Там написано, что ребенок был с множественными пороками развития, некрозом кишечника, - перечисляет Дарья. - Но тот ребенок, тело которого мне выдали, внешне был абсолютно обычным, никаких патологий не было. И у меня возникает вопрос: кого я похоронила?
А потом появилась еще одна неожиданная зацепка:
- В соцсетях я нашла страницу врача, принимавшей у меня роды. На снимках рядом с ней увидела мальчика с чертами лица, напоминающими родных моего бывшего парня. На допросе в полиции медик заявила, что на снимке ее сын. Но это было неправдой: было понятно, что это другой ребенок. И я стала просматривать страницы ее друзей и нашла семью, где этот мальчик воспитывается как сын.
Но действительно ли это так, совсем скоро разберутся в Следственном комитете.
- Назначена экспертиза ДНК, у меня будут брать образцы слюны. Правда, с чьим ДНК будут сравнивать – похороненной девочки или мальчика, которого я нашла – мне не объяснили.
На этот вопрос ответил адвокат Михаил Спиридонов.
- Вероятнее всего, сначала будут сравнивать ДНК Дарьи с ДНК мальчика, которого она считает своим ребенком. Но это не исключает того, что параллельно проведут и вторую экспертизу – сравнят ДНК Дарьи и ДНК похороненной девочки.
Дарья забеременела в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Рожала она в поселке Хандыга в Республике Саха-Якутия.
- Мне сделали кесарево, ребенка сразу не показали: сказали только, что родилась девочка. И это первая странность: на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке, - рассказала сибирячка. – Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет». Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что мой ребенок умер.
Дарья похоронила новорожденную девочку, которую в роддоме назвали ее дочкой.
- Но я тогда не проронила ни слезинки: все внутри говорило, что это не мой ребенок. Так чувствовало мое материнское сердце.
После случившегося Дарья с отцом ребенка рассталась. Она встретила другого мужчину, родила троих детей. Но мысль о том, что у нее может быть еще один сын, не покидала сибирячку, и спустя 15 лет она решила выяснить, что же все-таки произошло в роддоме.
Многодетная мама связалась с бывшим парнем, с которым не общалась 15 лет.
- И у него, и у меня после нашего расставания родились здоровые дети. И не было патологий наследственных.
Когда пришли копии документов ребенка из больницы, вопросов стало только больше:
- Там написано, что ребенок был с множественными пороками развития, некрозом кишечника, - перечисляет Дарья. - Но тот ребенок, тело которого мне выдали, внешне был абсолютно обычным, никаких патологий не было. И у меня возникает вопрос: кого я похоронила?
А потом появилась еще одна неожиданная зацепка:
- В соцсетях я нашла страницу врача, принимавшей у меня роды. На снимках рядом с ней увидела мальчика с чертами лица, напоминающими родных моего бывшего парня. На допросе в полиции медик заявила, что на снимке ее сын. Но это было неправдой: было понятно, что это другой ребенок. И я стала просматривать страницы ее друзей и нашла семью, где этот мальчик воспитывается как сын.
Но действительно ли это так, совсем скоро разберутся в Следственном комитете.
- Назначена экспертиза ДНК, у меня будут брать образцы слюны. Правда, с чьим ДНК будут сравнивать – похороненной девочки или мальчика, которого я нашла – мне не объяснили.
На этот вопрос ответил адвокат Михаил Спиридонов.
- Вероятнее всего, сначала будут сравнивать ДНК Дарьи с ДНК мальчика, которого она считает своим ребенком. Но это не исключает того, что параллельно проведут и вторую экспертизу – сравнят ДНК Дарьи и ДНК похороненной девочки.