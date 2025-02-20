Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в грантах от Росмолодежи

Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» (возрастное ограничение 12+). Заявки на участие можно подать до 17 марта 2025 года. Максимальная сумма гранта – 1 000 000 руб. Всего в конкурсе 18 номинаций, направленных на развитие добровольчества, ЗОЖ, экологии, самозанятости, творчества, исторической памяти и многого другого.

- Если вам от 14 до 35 лет и есть идея социального проекта – приходите на консультации. Молодежный центр Бурятии подробно проконсультирует Вас по грантам Росмолодежи, - сообщили в Молодежном центре Бурятии.

Идет прием заявок– подать заявку можно до 17 марта.

Молодежный центр поможет сформулировать цель, задачи, актуальность проекта, рассмотрит план реализации и бюджет заявки, разберет процесс подачи заявки и отчетности, поделится лайфхаками и примерами успешных проектов.

Консультации проходят по вторникам, четвергам и пятницам в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, Ранжурова 8, каб. 601. Регистрация на консультацию по ссылке: https://goo.su/JaaUj.

Возрастное ограничение 12+





Фото: loon.site