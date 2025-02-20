Общество 20.02.2025 в 15:25

Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в грантах от Росмолодежи

Заявки на участие можно подать до 17 марта
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в грантах от Росмолодежи

Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» (возрастное ограничение 12+).  Заявки на участие можно подать до 17 марта 2025 года. Максимальная сумма гранта – 1 000 000 руб. Всего в конкурсе 18 номинаций, направленных на развитие добровольчества, ЗОЖ, экологии, самозанятости, творчества, исторической памяти и многого другого.

- Если вам от 14 до 35 лет и есть идея социального проекта – приходите на консультации. Молодежный центр Бурятии подробно проконсультирует Вас по грантам Росмолодежи, - сообщили в Молодежном центре Бурятии.

Идет прием заявок– подать заявку можно до 17 марта.

Молодежный центр поможет сформулировать цель, задачи, актуальность проекта, рассмотрит план реализации и бюджет заявки, разберет процесс подачи заявки и отчетности, поделится лайфхаками и примерами успешных проектов.

Консультации проходят по вторникам, четвергам и пятницам в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, Ранжурова 8, каб. 601. Регистрация на консультацию по ссылке: https://goo.su/JaaUj.

Возрастное ограничение 12+


Фото: loon.site

Теги
молодежь Бурятия

Все новости

Жители Бурятии могут выиграть один миллион рублей в грантах от Росмолодежи
20.02.2025 в 15:25
«Ты родила монстра»
20.02.2025 в 15:21
Новогодний кутеж обернулся для студента из Улан-Удэ уголовкой
20.02.2025 в 15:09
Врачи в Улан-Удэ спасли мужчину с инсультом сделав срочную операцию
20.02.2025 в 14:32
В центре Улан-Удэ появятся платные парковки
20.02.2025 в 13:52
В Бурятии начали приём заявок на фестиваль «Джидинская рыбалка 2025»
20.02.2025 в 13:17
Семьям участников СВО вручили поздравительные открытки к 23 февраля
20.02.2025 в 12:50
Водитель в Улан-Удэ не поделил дорогу с трамваем
20.02.2025 в 12:36
В Бурятии волк вышел на трассу
20.02.2025 в 12:31
В Улан-Удэ обнаружили пенсионерку-лихачку
20.02.2025 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
«Ты родила монстра»
Сибирячка, обвинившая роддом в похищении ребенка, добилась экспертизы
20.02.2025 в 15:21
В центре Улан-Удэ появятся платные парковки
Вопрос об их создании сейчас обсуждают городские власти
20.02.2025 в 13:52
В Бурятии начали приём заявок на фестиваль «Джидинская рыбалка 2025»
Увлекательное мероприятие состоится 8 марта в селе Джида
20.02.2025 в 13:17
Семьям участников СВО вручили поздравительные открытки к 23 февраля
Акцию организовали минсоцзащиты Бурятии и Союз солдатских матерей
20.02.2025 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru