В Улан-Удэ построят самую протяженную тропу здоровья на Дальнем Востоке. Тропа будет построена за счет средств выигранного гранта по обустройству туристических маршрутов в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, еще в ноябре 2024 года в администрации города прошла защита концепции будущей тропы. Тропу протяженностью 17 км построят от базы «Снежинка» до горы Орлиной.

- В этом году приступим к созданию тропы здоровья от базы «Снежинка» до горы Орлиной. Она будет самой протяженной на Дальнем Востоке. Разрабатывая концепцию, мы сделали акценты на видовых местах с фотозонами, точками навигации, рельефом, чтобы здесь было удобно заниматься спортом и отдыхать всей семьей круглый год, а маломобильные граждане могли свободно и беспрепятственно передвигаться по тропам, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

На тропе будут расположены: 4 смотровых площадки, 4 входные группы, места отдыха с навесами, информационные и интерактивные стенды.

Также тропа предусматривает специальную тропу для маломобильных граждан, 3 автопарковки и систему освещения и видеонаблюдения.

Фото: loon.site