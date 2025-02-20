Офицер из Бурятии стал Героем России посмертно

Младшему лейтенанту из Бурятии Балте Цыренжапову, погибшему в мае 2024 года, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.Балта Цыренжапов родился в селе Эгита Еравнинского района. После срочной службы в 2005 году поступил на военную службу по контракту. В спецоперации участвовал с первых дней. В апреле 2022 года получил ранение, после реабилитации вернулся в строй. Окончил курсы младших лейтенантов. 21 мая 2024 года героически погиб на Часов-Ярском направлении.Глава Бурятии привел эпизоды героической службы Балты Цыренжапова:«31 марта 2024 года разведывательно-диверсионная группа под командованием гвардии младшего лейтенанта Цыренжапова Б.Д. в составе 8 человек получила задачу по захвату укрепленных рубежей противника в лесу. Разделив группу на 3 подгруппы, он выдвинулся в тыл врага. Используя ночное время и фактор внезапности, Балта Цыренжапов отдал приказ одной подгруппе уничтожить пост охраны и отвлечь внимание на себя, в то время как другая подгруппа штурмовала блиндаж, уничтожив 7 военнослужащих ВСУ.Предусмотрев приход подкрепления противника, гвардеец-офицер командовал 3 подгруппой огневой поддержки, которая уничтожила 17 врагов. Закрепившись на первом блиндаже, Балта Дымбрылович организовал оказание первой помощи раненым. Под обстрелом артиллерии он уничтожил вражеские дроны «Мавик-3» и «Баба-Яга». Вечером группа организовала штурм позиций противника, уничтожив еще 8 военнослужащих врага.В течение 2 суток группа подвергалась атакам и обстрелу, но удерживала свои позиции, уничтожив в итоге 15 военнослужащих ВСУ и 2 дрона «Баба-Яга», 2 дрона «Мавик-3». Захватив радиостанцию противника, они передавали информацию о его действиях. Благодаря успешному командованию гвардии младшего лейтенанта Цыренжапова Б.Д., задача была выполнена без потерь».Погиб герой 21 мая 2024 года в ходе выполнения боевой задачи. Тогда одна из групп попала в окружение. Перед Балта Цыренжаповым была поставлена задача помочь этой группе выйти из окружения. Изучив местность, подходы к противнику и пути отхода, младший лейтенант начал операцию с подавления огнем опорного пункта противника для занятия более выгодных позиций, открывая коридор окруженной группе. В момент выхода из окружения по созданному коридору некоторые из товарищей получили ранения. Балта Цыренжаповпринял решение отправить солдат для эвакуации, а сам выстрелами из гранатомета начал подавлять огневые точки противника, тем самым вызвав огонь противника на себя. В ходе боя офицер получил ранение не совместимое с жизнью, но поставленная перед ним задача была выполнена. Ценой собственной жизни он спас ребят из окружения.