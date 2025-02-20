Общество 20.02.2025 в 16:19

Водителя из Бурятии приговорили к реальному сроку за липовые права

Поддельное удостоверение он прикупил в Москве
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Текст: Елена Кокорина
Водителя из Бурятии приговорили к реальному сроку за липовые права

Житель Бичурского района Бурятии приговорен к реальному лишению свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения. Беспрепятственно передвигаться по липовым документам он смог около двух лет.

Обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Бичурского района выдвинула местная прокуратура.

- Судом установлено, что в июне 2022 года виновный, не освоив программу профобучения водителей транспортных средств решил купить в Москве поддельное водительское удостоверение. В октябре 2024 года на автодороге «Мухоршибирь–Бичура–Кяхта» мужчина управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ГИБДД, которым и предъявил недействительный документ, - рассказали в прокуратуре республики.

Проверка показала, что данное водительское удостоверение выполнено путем цветной струйной печати с использованием множительной техники.

Бичурский районный суд назначил осужденному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

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водители документы поддельные права

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