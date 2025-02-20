На ремонт школ в Бурятии выделили более 500 миллионов рублей

На капитальный ремонт школ Бурятии в 2025 году выделено более 500 миллионов рублей. Будут модернизированы девять школ в Улан-Удэ и районах республики.

- По поручению нашего Президента Владимира Владимировича капитально отремонтируем и модернизируем 9 школ в: Улан-Удэ, Бичурском районе,Кижингинском районе, Прибайкальском районе, Тарбагатайском районе, Мухоршибирском районе. Перечень учреждений был определен после мониторинга, который выявил остро нуждающиеся в ремонте здания, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: loon.site