Общество 20.02.2025 в 16:39

На ремонт школ в Бурятии выделили более 500 миллионов рублей

Будут модернизированы девять школ в Улан-Удэ и районах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
На ремонт школ в Бурятии выделили более 500 миллионов рублей

На капитальный ремонт школ Бурятии в 2025 году выделено более 500 миллионов рублей. Будут модернизированы девять школ в Улан-Удэ и районах республики.

- По поручению нашего Президента Владимира Владимировича капитально отремонтируем и модернизируем 9 школ в: Улан-Удэ, Бичурском районе,Кижингинском районе, Прибайкальском районе, Тарбагатайском районе, Мухоршибирском районе. Перечень учреждений был определен после мониторинга, который выявил остро нуждающиеся в ремонте здания, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

 

Фото: loon.site

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